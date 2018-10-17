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Человек на Луне Человек на Луне
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First Man Человек на Луне 2018 / США
7.1 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Человек на Луне»

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Имя Нила Армстронга (Райан Гослинг) вписано в историю, он стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны. Но в 1961 году его голова была забита совсем другими вещами. Карен, дочка летчика-испытателя, проходила курс облучения, отец делал все, что было в его силах, чтобы удержать малышку здесь, на Земле, и верил в ее выздоровление… В проект «Gemini» он попал уже после смерти ребенка. Работе Армстронг посвятил себя практически полностью – замкнутый, способный…

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Лада Новиченкова 17 октября 2018, 22:02
Оценка
Фильм замечательный. Трогательный и вдохновляющий. Очень понравился, рекомендую
17 октября 2018, 22:02 Ответить
Ольга Щеголева 18 октября 2018, 15:43
НЕ НА ЛУНЕ
НЕ НА ЛУНЕМысли, навеянные "Человеком на Луне"
На Земле. Принимаете решение, идти или нет на фильм? Не рекомендую. Определялась с трудом. Помогло правило. Когда выбираешь, идти или нет, представь, что по дороге произойдет нечто страшное. С риском для жизни. Готов не пожалеть последние минуты?

Жалею ваши минуты. Все ценное из фильма можно рассказать. Смотреть не обязательно. Почему?

Противоречие между работой и семьей езжено-переезжено. Неестественно смотрится отец, за много лет не смирившийся со смертью одного из трех детей. Странно слышать слова его коллеги, переживающего за будущее космоса, которое зависит от психотравмы космонавта. С ним психолог не беседовал!

Нет оригинальных видов космоса. Ждешь. Нил видит Землю в виде месяца. Запоминается. Но слова Алексея Леонова, сравнившего звездный космос с черным бархатом, усыпанным бриллиантами, запоминаются сильнее.

Современники Нила спрашивают - зачем лететь в космос, когда люди на Земле голодают? Никто не отвечает.

Украли кадр из "Титаника". Рука, впечатывающаяся в иллюминатор.

Спустя час - сцена, которая "вывозит" фильм. Отец отвечает на вопросы сыновей о предстоящем полете. Он с трудом подбирает слова. Вспоминаю свою дочь: спросила малышка, что сделать, чтобы солнышко вышло? Вопрос поставил в тупик. А как отец ответит, он вернется? А вы бы как ответили? "Сделаю все возможное".

Особенность нашего времени, мы не можем твердо знать, вернется ли ребенок из школы, техникума, игрового центра. Важно осознавать, что шаг в выбранном направлении - лучшее, что он мог сделать в данный момент.

Почему такой слабый финал? Сюжет затронул и гражданскую позицию, и вопросы отцов и детей, и проблемы выбора между "маленьким миром" и служением делу человечества, а в итоге - мелодрама.

В фильме звучит мысль. Зачем нам космос? Зачем шагать по Луне? Герой отвечает, мы поднимемся на новую точку обзора и увидим то, чего не видело еще человечество. Пафос фильма - в словах: маленький шаг человека и огромный шаг человечества. Это слова. Не кино.

​​​​​​​Фильм - рядовой киношаг по натоптанной тропинке.
18 октября 2018, 15:43 Ответить
Marina Ordynskaya 19 октября 2018, 17:27
Не про что, мыло...
19 октября 2018, 17:27 Ответить
Елена Владимировна 19 октября 2018, 19:11
в ответ на сообщение Ольга Щеголева от 18 октября 2018, 15:43
Не пойду.))
19 октября 2018, 19:11 Ответить
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