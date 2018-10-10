«Человек на Луне»: Рецензия Киноафиши

Космическое бегство

Имя Нила Армстронга (Райан Гослинг) вписано в историю, он стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны. Но в 1961 году его голова была забита совсем другими вещами. Карен, дочка летчика-испытателя, проходила курс облучения, отец делал все, что было в его силах, чтобы удержать малышку здесь, на Земле, и верил в ее выздоровление… В проект «Gemini» он попал уже после смерти ребенка. Работе Армстронг посвятил себя практически полностью – замкнутый, способный сохранить спокойствие даже в самых опасных ситуациях 20 июля 1969 года он совершил тот самый шаг, который приравнивался к гигантскому скачку для человечества.

Кадр из фильма «Человек на луне»

Армстронг в новом фильме Дэмьена Шазелла не похож на бравого героя, идущего к цели во имя родины, вселенского добра и справедливости. Его мотивы гораздо приземленнее. В интерпретации режиссера астронавт концентрируется на работе, чтобы сбежать от себя, заглушить горе. Успех и бонус в качестве бессмертия имени полагаются ему за опыт, трудолюбие и другие положительные качества. И в этом ключевое отличие Армстронга в «Человеке на Луне» от главных героев других фильмов Шазелла. В «Одержимости» и «Ла-Ла Ленде» люди существовали ради выбранной профессии, целенаправленно шли к признанию, славе, здесь же постановщик приходит к тому, что работа – один из способов отвлечься от болезненных переживаний. Тем не менее занятость еще не гарантирует душевного покоя и забытья, как не освобождают от воспоминаний изматывающие тренировки в центре подготовки астронавтов. В полубессознательном состоянии Нил Армстронг все равно будет думать о той, кого уже нет рядом. И Райан Гослинг, не размениваясь на манерные позы, способен одними глазами передать глубину и масштаб трагедии, что не оставляет его персонажа ни на минуту.

Кадр из фильма «Человек на луне»

«Человек на Луне» Шазелла ‒ кино по-хорошему сентиментальное… пронзительное. Конечно, местами фильм спотыкается о клише, например, что произойдет с браслетом дочери Армстронга очевидно, едва он появится в кадре, но постановщик всеми силами пытается увести зрителя от лобового столкновения со стандартными ходами для байопиков, в которых показываются судьбоносные исторические события. «Человек на Луне» сдерживается от патрпафоса и скользит по кромке столь волнующих людей вопросов: о Боге, о смерти, об одиночестве во вселенной и одиночестве рядом с другими людьми. К тому же фильм Шазелла не прославляет мощь техники, не ввязывается в гонку вооружений. Из СССР не делают врага, которого надо во что бы то ни стало обогнать и оставить позади.

Кадр из фильма «Человек на луне»

Создается впечатление, что упоминания о достижениях Советского Союза здесь звучат, лишь потому что не упомянуть о них нельзя. Проекты «Gemini» и «Аполлон» не оказываются в «Человеке на Луне» в вакууме, а помещены в определенный исторический контекст. Создатели фильма не забыли не только об Алексее Леонове – советском космонавте, первым вышедшим в открытый космос, ‒ но и о том, что планы США полететь на Луну критиковались самими американцами. И все же Шазелл фокусируется не на политике. В центре его внимания ‒ скорбящий отец, который пытается заполнить образовавшуюся пустоту хоть чем-нибудь и все дальше и дальше отпадает от других людей, постепенно теряя контакт даже с самыми близкими.

Кадр из фильма «Человек на луне»

Над музыкальной составляющей фильма работал Джастин Гурвиц, он же несет ответственность за саундтрек предыдущих полнометражных лент Дэмьена Шазелла. В «Человеке на Луне», как того и следовало ожидать от блокбастера, звучат порой слегка манерные оркестровые композиции. Звучит в фильме и джаз, но запоминается в «Человеке на Луне» не музыкальное сопровождение, а то, как поставщик нажимает на «стоп» и зрительный зал заполняет тишина, оставляя каждого наедине с пустотой в душе Армстронга и молчащим космосом. Прием этот, быть может, и не новый, навязчивый, но у Шазелла он все же работает и позволяет усиливать эмоциональное воздействие и без того лиричной истории.

Кадр из фильма «Человек на луне»

Космос в фильме, где рассказывается про первый полет на Луну, вызывает клаустрофобию. Это холодное безвоздушное пространство, которое вовсе не враждебно настроено к человеку – оно к нему безразлично. Шазелл не делает ставку на красивые реалистичные космические пейзажи, от которых у особо впечатлительных зрителей дух захватывает. Постановщик доходит до того, что иногда и вовсе отказывается от погони за реалистичностью в изображении космоса и поверхности Луны, оставаясь едва ли не в шаге от театральной условности. Временами Шазелл явно оглядывается на «Космическую одиссею» Кубрика. Бескрайние просторы в «Человеке на Луне» сжимаются до вида из заиндевевшего окна иллюминатора – а там пустота, и в ее темноте просто силишься разглядеть хоть что-то значимое. Да и лунные пейзажи вряд ли сравнятся с бездной, образовавшейся в душе Армстронга после смерти дочери.

Елена Громова

В российском прокате с 11 октября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Человек на Луне»