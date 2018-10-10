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Киноафиша Рецензии «Человек на Луне»: Рецензия Киноафиши

«Человек на Луне»: Рецензия Киноафиши

10 октября 2018 00:00
«Человек на Луне»: Рецензия Киноафиши
Космическое бегство

Имя Нила Армстронга (Райан Гослинг) вписано в историю, он стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны. Но в 1961 году его голова была забита совсем другими вещами. Карен, дочка летчика-испытателя, проходила курс облучения, отец делал все, что было в его силах, чтобы удержать малышку здесь, на Земле, и верил в ее выздоровление… В проект «Gemini» он попал уже после смерти ребенка. Работе Армстронг посвятил себя практически полностью – замкнутый, способный сохранить спокойствие даже в самых опасных ситуациях 20 июля 1969 года он совершил тот самый шаг, который приравнивался к гигантскому скачку для человечества.

Кадр из фильма «Человек на луне»
Кадр из фильма «Человек на луне»

Армстронг в новом фильме Дэмьена Шазелла не похож на бравого героя, идущего к цели во имя родины, вселенского добра и справедливости. Его мотивы гораздо приземленнее. В интерпретации режиссера астронавт концентрируется на работе, чтобы сбежать от себя, заглушить горе. Успех и бонус в качестве бессмертия имени полагаются ему за опыт, трудолюбие и другие положительные качества. И в этом ключевое отличие Армстронга в «Человеке на Луне» от главных героев других фильмов Шазелла. В «Одержимости» и «Ла-Ла Ленде» люди существовали ради выбранной профессии, целенаправленно шли к признанию, славе, здесь же постановщик приходит к тому, что работа – один из способов отвлечься от болезненных переживаний. Тем не менее занятость еще не гарантирует душевного покоя и забытья, как не освобождают от воспоминаний изматывающие тренировки в центре подготовки астронавтов. В полубессознательном состоянии Нил Армстронг все равно будет думать о той, кого уже нет рядом. И Райан Гослинг, не размениваясь на манерные позы, способен одними глазами передать глубину и масштаб трагедии, что не оставляет его персонажа ни на минуту.

Кадр из фильма «Человек на луне»
Кадр из фильма «Человек на луне»

«Человек на Луне» Шазелла ‒ кино по-хорошему сентиментальное… пронзительное. Конечно, местами фильм спотыкается о клише, например, что произойдет с браслетом дочери Армстронга очевидно, едва он появится в кадре, но постановщик всеми силами пытается увести зрителя от лобового столкновения со стандартными ходами для байопиков, в которых показываются судьбоносные исторические события. «Человек на Луне» сдерживается от патрпафоса и скользит по кромке столь волнующих людей вопросов: о Боге, о смерти, об одиночестве во вселенной и одиночестве рядом с другими людьми. К тому же фильм Шазелла не прославляет мощь техники, не ввязывается в гонку вооружений. Из СССР не делают врага, которого надо во что бы то ни стало обогнать и оставить позади.

Кадр из фильма «Человек на луне»
Кадр из фильма «Человек на луне»

Создается впечатление, что упоминания о достижениях Советского Союза здесь звучат, лишь потому что не упомянуть о них нельзя. Проекты «Gemini» и «Аполлон» не оказываются в «Человеке на Луне» в вакууме, а помещены в определенный исторический контекст. Создатели фильма не забыли не только об Алексее Леонове – советском космонавте, первым вышедшим в открытый космос, ‒ но и о том, что планы США полететь на Луну критиковались самими американцами. И все же Шазелл фокусируется не на политике. В центре его внимания ‒ скорбящий отец, который пытается заполнить образовавшуюся пустоту хоть чем-нибудь и все дальше и дальше отпадает от других людей, постепенно теряя контакт даже с самыми близкими.

Кадр из фильма «Человек на луне»
Кадр из фильма «Человек на луне»

Над музыкальной составляющей фильма работал Джастин Гурвиц, он же несет ответственность за саундтрек предыдущих полнометражных лент Дэмьена Шазелла. В «Человеке на Луне», как того и следовало ожидать от блокбастера, звучат порой слегка манерные оркестровые композиции. Звучит в фильме и джаз, но запоминается в «Человеке на Луне» не музыкальное сопровождение, а то, как поставщик нажимает на «стоп» и зрительный зал заполняет тишина, оставляя каждого наедине с пустотой в душе Армстронга и молчащим космосом. Прием этот, быть может, и не новый, навязчивый, но у Шазелла он все же работает и позволяет усиливать эмоциональное воздействие и без того лиричной истории.

Кадр из фильма «Человек на луне»
Кадр из фильма «Человек на луне»

Космос в фильме, где рассказывается про первый полет на Луну, вызывает клаустрофобию. Это холодное безвоздушное пространство, которое вовсе не враждебно настроено к человеку – оно к нему безразлично. Шазелл не делает ставку на красивые реалистичные космические пейзажи, от которых у особо впечатлительных зрителей дух захватывает. Постановщик доходит до того, что иногда и вовсе отказывается от погони за реалистичностью в изображении космоса и поверхности Луны, оставаясь едва ли не в шаге от театральной условности. Временами Шазелл явно оглядывается на «Космическую одиссею» Кубрика. Бескрайние просторы в «Человеке на Луне» сжимаются до вида из заиндевевшего окна иллюминатора – а там пустота, и в ее темноте просто силишься разглядеть хоть что-то значимое. Да и лунные пейзажи вряд ли сравнятся с бездной, образовавшейся в душе Армстронга после смерти дочери.

Елена Громова

В российском прокате с 11 октября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Человек на Луне»

Елена Громова
Елена Громова
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