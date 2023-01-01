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Удивительное путешествие Доктора Дулиттла
Удивительное путешествие Доктора Дулиттла, 2020: актеры и роли
Dolittle
Удивительное путешествие Доктора Дулиттла
2020 / США
Трейлер
7.7
Оцените
68
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Удивительное путешествие Доктора Дулиттла, 2020: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Гейган
Stephen Gaghan
В ролях
Роберт Дауни-младший
Robert Downey Jr.
Гарри Коллетт
Harry Collett
Антонио Бандерас
Antonio Banderas
Майкл Шин
Michael Sheen
Роли озвучивали
Эмма Томпсон
Emma Thompson
Том Холланд
Tom Holland
Рэйф Файнс
Ralph Fiennes
Селена Гомес
Selena Gomez
Джон Сина
John Cena
Марион Котийяр
Marion Cotillard
Фрэнсис де ла Тур
Frances de la Tour
Рами Малек
Rami Malek
Октавия Спенсер
Octavia Spencer
Кармен Эджого
Carmen Ejogo
Крэйг Робинсон
Craig Robinson
Кумэйл Нанджиани
Kumail Nanjiani
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