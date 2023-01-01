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Удивительное путешествие Доктора Дулиттла Удивительное путешествие Доктора Дулиттла
Киноафиша Фильмы Удивительное путешествие Доктора Дулиттла Удивительное путешествие Доктора Дулиттла, 2020: актеры и роли
Dolittle Удивительное путешествие Доктора Дулиттла 2020 / США
7.7 Оцените
68 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Удивительное путешествие Доктора Дулиттла, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Гейган Стивен Гейган Stephen Gaghan
В ролях
Роберт Дауни-младший Роберт Дауни-младший Robert Downey Jr. Гарри Коллетт Гарри Коллетт Harry Collett Антонио Бандерас Антонио Бандерас Antonio Banderas Майкл Шин Майкл Шин Michael Sheen
Роли озвучивали
Эмма Томпсон Эмма Томпсон Emma Thompson Том Холланд Том Холланд Tom Holland Рэйф Файнс Рэйф Файнс Ralph Fiennes Селена Гомес Селена Гомес Selena Gomez Джон Сина Джон Сина John Cena Марион Котийяр Марион Котийяр Marion Cotillard Фрэнсис де ла Тур Фрэнсис де ла Тур Frances de la Tour Рами Малек Рами Малек Rami Malek Октавия Спенсер Октавия Спенсер Octavia Spencer Кармен Эджого Кармен Эджого Carmen Ejogo Крэйг Робинсон Крэйг Робинсон Craig Robinson Кумэйл Нанджиани Кумэйл Нанджиани Kumail Nanjiani
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