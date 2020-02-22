Наша рецензия

У детской киносказки про доктора, который разговаривает с животными, ещё до выхода в прокат вырос шлейф негативных отзывов. Зарубежному зрителю и, что важнее, критикам не понравились нарисованные звери и наивность, смешанная с диковатой реализацией сюжета. А российская пресса и блогеры все эти отзывы перевели и уже заранее составили своё мнение о картине. Так «Доктор Дулиттл» невольно стал жертвой не своей целевой аудитории. Взрослых можно понять. Они мечтают, чтобы их дети сразу…