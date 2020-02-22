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Удивительное путешествие Доктора Дулиттла Удивительное путешествие Доктора Дулиттла
Киноафиша Фильмы Удивительное путешествие Доктора Дулиттла Отзывы о фильме «Удивительное путешествие Доктора Дулиттла»
Dolittle Удивительное путешествие Доктора Дулиттла 2020 / США
7.7 Оцените
68 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Удивительное путешествие Доктора Дулиттла»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

У детской киносказки про доктора, который разговаривает с животными, ещё до выхода в прокат вырос шлейф негативных отзывов. Зарубежному зрителю и, что важнее, критикам не понравились нарисованные звери и наивность, смешанная с диковатой реализацией сюжета. А российская пресса и блогеры все эти отзывы перевели и уже заранее составили своё мнение о картине. Так «Доктор Дулиттл» невольно стал жертвой не своей целевой аудитории. Взрослых можно понять. Они мечтают, чтобы их дети сразу…

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mb2022 22 февраля 2020, 11:19
Говно
22 февраля 2020, 11:19 Ответить
Мю Мю 22 февраля 2020, 23:13
Хорошее кино
22 февраля 2020, 23:13 Ответить
alena-gaponenko94 23 февраля 2020, 12:50
Оценка
Ожидала большего. 3,5 из 5. Посмотреть на один раз.
23 февраля 2020, 12:50 Ответить
Olga Chekarova-Belenyuk 23 февраля 2020, 22:37
Оценка
Добрый, позитивный фильм. Лёгкий юмор, играют всеми любимые актёры. Рекомендую для просмотра с детьми. Остались очень довольны.
23 февраля 2020, 22:37 Ответить
Илья Филатов 25 февраля 2020, 10:58
Оценка
Фильм не плохой, графика красивая, но девочкам 7 и 10 лет как то не зашло. Сказали скучно(
25 февраля 2020, 10:58 Ответить
Александр Шибанов 26 февраля 2020, 17:55
Оценка
Никак. Детские сопельки.
26 февраля 2020, 17:55 Ответить
izregiona57 27 февраля 2020, 15:35
Оценка
Два раза пытался, но так и не смог осилить и посмотреть эту нудотину. Первый раз 15 минут вытерпел, второй раз 30мин. Для детей до 5 лет.
27 февраля 2020, 15:35 Ответить
aleksei.jigynov 28 февраля 2020, 03:44
Оценка
Ходил с дочкой понравился.
28 февраля 2020, 03:44 Ответить
alfiya7163 28 февраля 2020, 17:53
Оценка
Скучный фильм..
Из плюсов только графика..
28 февраля 2020, 17:53 Ответить
Елена Сысоева 2 марта 2020, 06:43
Хороший, добрый фильм. Есть смешные моменты. После просмотра нет никакого осадка или вопросов. Только хорошее настроение. Рекомендую всем, кто хочет посмотреть милый фильм с отличной анимацией.
2 марта 2020, 06:43 Ответить
kristina-kai 2 марта 2020, 09:27
Прикольный добрый фильм сказка,дочке 8 лет ,ей понравился .лекго смотреть ,без всяких супер логических смыслов
2 марта 2020, 09:27 Ответить
mia-ira 2 марта 2020, 16:24
Оценка
Фильм понравился как мне, так и ребенку. Красивые спецэфекты, с юмором и прекрасной игрой главного актера.С удовольствием провели время в кино!
2 марта 2020, 16:24 Ответить
julia.vasilisa 7 марта 2020, 19:19
Оценка
👍👍Потрясающий фильм. Особенно если вы любите животных и приключения.
7 марта 2020, 19:19 Ответить
julia.vasilisa 7 марта 2020, 19:20
Оценка
👍👍👍потрясающий , прекрасный фильм. Особенно если вы любите животных и приключения. И О вечных ценостях.
7 марта 2020, 19:20 Ответить
mrs.shumilova 8 марта 2020, 15:32
Оценка
Фильм к просмотру не советую, вообще ни о чем, не понятно на кого он рассчитан, возрастное ограничение 12+, но дети старше 12 на него не пойдут. Впечатление от фильма испортил и кинозал Мувик в Синеме Парке Колизей, не ходите сюда, экран небольшой с драпировкой по нижнему краю, сюда больше билеты никогда не куплю.
8 марта 2020, 15:32 Ответить
Inna Smirnova 9 марта 2020, 16:00
Оценка
Очень понравился как мне так и ребёнку, очень добрый фильм, портясающая графика, красиво снято👍👍👍 смотрели не оторваться было😻
9 марта 2020, 16:00 Ответить
Inna Smirnova 9 марта 2020, 16:05
Оценка
Тот момент когда видео ролик к фильму вообще впечатления не произвёл, а фильм на самом деле просто супер👍👍👍👍👍
9 марта 2020, 16:05 Ответить
mari.dych 10 марта 2020, 19:14
Сцена с драконом перебор!
10 марта 2020, 19:14 Ответить
ferula2011 10 марта 2020, 21:21
Оценка
Постановка уровня школьного спектакля.
10 марта 2020, 21:21 Ответить
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