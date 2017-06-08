Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Блокбастер Блокбастер
Киноафиша Фильмы Блокбастер

Блокбастер, 2017

2017 / Россия
6.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

«Блокбастер» - это новый фильм от сценариста и режиссёра Романа Волобуева («Холодный фронт»). В съёмках картины задействованы такие известные российские актёры, как Светлана Устинова («Хардкор», «Маршрут построен»), Анна Чиповская («Чистое искусства», «О любви», «Без границ»), Евгений Цыганов («Страна ОЗ», «Территория»), Юлия Снигирь («Про любовь», «Полярный рейс») и другие.

Фильм «Блокбастер» поведает историю девушки Лизы, которую жизнь постепенно довела до нервного срыва. Коллеги на нелюбимой работе вконец надоели, а бойфренд то ли дело ведётся на очередную юбку. Тогда героиня садится в машину и уезжает из столицы куда глаза глядят. Беспросветной ночью она внезапно становится свидетельницей совершения преступления и оказывается в заложницах у грабительницы Наташи. На протяжении двух суток им предстоить находится бок о бок и, возможно, изменить собственные представления о себе и окружающей реальности...

- Светлана Устинова сыграла главную роль в дебютном полнометражном фильме Романа Волобуева «Холодный фронт»

- Юлия Снигинь и Евгений Цыганов играли вместе в фильме «Страна ОЗ»

- «Блокбастер» вошёл в конкурсную программу фестиваля «Кинотавр»

- Оператор «Блокбастера» Михаил Хасая работал на фильме Бондарчука «Притяжение»

- Три съёмочные сцены прошли в москвоском баре Noor

- Над «Блокбастером» работала та же команда продюсеров, что и на прошлом проекте Волобуева «Холодный фронт»

Главная героиня фильма Лиза, доведенная до нервного срыва коллегами на опостылевшей работе и распутным бойфрендом, садится в машину и уезжает из Москвы в неизвестном ей самой направлении. Глухой ночью она становится свидетельницей налета на точку микрокредитования в райцентре Электроугли и оказывается в заложниках у ослепительно красивой, но очень плохо соображающей грабительницы по имени Наташа. Следующие двое суток девушки проведут вместе.

6.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 13 июля 2017
Премьера в мире 8 июня 2017
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Роман Волобуев
Роман Волобуев
В ролях
Аня Чиповская
Аня Чиповская
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Светлана Устинова
Светлана Устинова
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Блокбастер 2 постера
Кинофестиваль Кинотавр Специальный диплом жюри
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Блокбастер смотреть онлайн

Блокбастер
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Лиза (Светлана Устинова) работает на телеканале «Уютный» ведущей ток-шоу об отношениях. Но за кадром в жизни красавицы с экрана ТВ не все гладко: коллега (Михаил Ефремов) норовит потрогать за то самое место, продюсер (Мария Шалаева) знает обо всем и просит потерпеть, сплетни тоже не обходят девушку стороной, правда, взглянуть в глаза говорливым дамочкам Лиза не посмеет. А тут еще молодой человек (Александр Молочников) спокойно приводит другую – моложе, смелее, наглее. И…
Читать
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
По сценарию Романа Волобуева: Алиса Хазанова займется полицейской драмой «Белый список» Волобуев хочет заняться серьезным кино.
Написать
20 апреля 2020 17:47
«Планета обезьян: Война» и другие новинки кино этой недели в обзоре от «Киноафиши» Кажется, настало время для глобальной и личностной рефлексии.   Планета обезьян: Война / War of the Planet of the Apes Бесспорно, самая ценная находка этого проката –
Написать
12 июля 2017 19:12
В Москве состоялась премьера фильма «Блокбастер» 1 июля в московском кинотеатре «Пионер» прошел премьерный показ комедии Романа Волобуева «Блокбастер», организованный при поддержке журнала Cosmopolitan. Картину
Написать
3 июля 2017 16:52
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Приложение киноафиши