Блокбастер, 2017

«Блокбастер» - это новый фильм от сценариста и режиссёра Романа Волобуева («Холодный фронт»). В съёмках картины задействованы такие известные российские актёры, как Светлана Устинова («Хардкор», «Маршрут построен»), Анна Чиповская («Чистое искусства», «О любви», «Без границ»), Евгений Цыганов («Страна ОЗ», «Территория»), Юлия Снигирь («Про любовь», «Полярный рейс») и другие.

Фильм «Блокбастер» поведает историю девушки Лизы, которую жизнь постепенно довела до нервного срыва. Коллеги на нелюбимой работе вконец надоели, а бойфренд то ли дело ведётся на очередную юбку. Тогда героиня садится в машину и уезжает из столицы куда глаза глядят. Беспросветной ночью она внезапно становится свидетельницей совершения преступления и оказывается в заложницах у грабительницы Наташи. На протяжении двух суток им предстоить находится бок о бок и, возможно, изменить собственные представления о себе и окружающей реальности...