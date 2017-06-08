Блокбастер, 2017

«Блокбастер» - это новый фильм от сценариста и режиссёра Романа Волобуева («Холодный фронт»). В съёмках картины задействованы такие известные российские актёры, как Светлана Устинова («Хардкор», «Маршрут построен»), Анна Чиповская («Чистое искусства», «О любви», «Без границ»), Евгений Цыганов («Страна ОЗ», «Территория»), Юлия Снигирь («Про любовь», «Полярный рейс») и другие.
Фильм «Блокбастер» поведает историю девушки Лизы, которую жизнь постепенно довела до нервного срыва. Коллеги на нелюбимой работе вконец надоели, а бойфренд то ли дело ведётся на очередную юбку. Тогда героиня садится в машину и уезжает из столицы куда глаза глядят. Беспросветной ночью она внезапно становится свидетельницей совершения преступления и оказывается в заложницах у грабительницы Наташи. На протяжении двух суток им предстоить находится бок о бок и, возможно, изменить собственные представления о себе и окружающей реальности...
- Светлана Устинова сыграла главную роль в дебютном полнометражном фильме Романа Волобуева «Холодный фронт»
- Юлия Снигинь и Евгений Цыганов играли вместе в фильме «Страна ОЗ»
- «Блокбастер» вошёл в конкурсную программу фестиваля «Кинотавр»
- Оператор «Блокбастера» Михаил Хасая работал на фильме Бондарчука «Притяжение»
- Три съёмочные сцены прошли в москвоском баре Noor
- Над «Блокбастером» работала та же команда продюсеров, что и на прошлом проекте Волобуева «Холодный фронт»
Главная героиня фильма Лиза, доведенная до нервного срыва коллегами на опостылевшей работе и распутным бойфрендом, садится в машину и уезжает из Москвы в неизвестном ей самой направлении. Глухой ночью она становится свидетельницей налета на точку микрокредитования в райцентре Электроугли и оказывается в заложниках у ослепительно красивой, но очень плохо соображающей грабительницы по имени Наташа. Следующие двое суток девушки проведут вместе.