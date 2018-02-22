Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "14+: Продолжение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
О чем говорят мужчины. Продолжение О чем говорят мужчины. Продолжение
Киноафиша Фильмы О чем говорят мужчины. Продолжение Отзывы о фильме «О чем говорят мужчины. Продолжение»
О чем говорят мужчины. Продолжение 2018 / Россия
7.3 Оцените
72 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «О чем говорят мужчины. Продолжение»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Как-то утром, проснувшись в середине рабочей недели, мужчина сорока пяти лет по имени Камиль постиг неопровержимую истину. «Время между первым и вторым носком постоянно увеличивается», – гласила она. Ну,  то есть на заре своей туманной юности эта временная пауза была минимальной. Ты вскакиваешь с постели, хватаешь один носок, хватаешь второй – и раз! – всё готово. А лет эдак двадцать спустя ты проснулся, потянулся, нацепил что-то на ногу – и задумался. И…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Evgeny Mikhailov 22 февраля 2018, 02:42
Оценка
Фильм просто супер! Ребята молодцы! Боялся, что не смогут переплюнуть прекрасную первую часть и на третьей сдаются, но нет! Отлично дозированный юмор прекрасно сочетается с философией. Прекрасная музыка би2! Куча эмоций и поводов задуматься о жизни после просмотра фильма! Всем рекомендую!

Огромное спасибо Квартету И!
22 февраля 2018, 02:42 Ответить
Alessia 22 февраля 2018, 03:17
Оценка
Понравился фильм! Очень позитивный:) Много шуток и прекрасного летнего Санкт-Петербурга:) Будьте счастливы при малейшей возможности! Это главная мысль фильма. Действительно, будьте счастливы!:)
22 февраля 2018, 03:17 Ответить
kuznetsov_alexey 22 февраля 2018, 17:37
Оценка
Были вчера на премьере в полночь. Скажу честно что я фанат первой части, вторая тоже разошлась в нашей компании на цитаты... Но эта третья так называемая часть это просто ппц, вернее так-такого гавнища я от квартета ну никак не ожидал! Фильм абсолютно не интересный и не смешной! Шутки настолько плоские что мне было стыдно за приглашение на просмотр моей спутницы. Хочу вас всех предостеречь_ ни тратьте ни денег ни самое главное на этот фильмец. Если кто-то после просмотра будет иметь другое мнение-пусть бросит в меня камень....
22 февраля 2018, 17:37 Ответить
Татьяна Микитюк 23 февраля 2018, 18:27
Оценка
А мне понравилось.
23 февраля 2018, 18:27 Ответить
djoanna88 23 февраля 2018, 19:53
Завтра хочу сходить,думаю,мне понравится)
23 февраля 2018, 19:53 Ответить
alex 23 февраля 2018, 21:05
Оценка
не понравилось.
ибо была первая часть!
теперь же не советую.
первые много минут было скучновато. наверно, потому что герои пили водичку, ввели кучу новых лиц (дети, жёны, леры, сикритарши, и серьга в ухе). Гришковец когда-то колготки не мог одеть долго-долго, здесь же никак с носками не справиться поутру.
напились "друзья" как-то не тАк .
Немцев "победили" не тАк .
шутки не тАкие близкие (особенно про деньги) к народу :))) Может, Прохорову смешнее было.
да и закончилось всё как-то не тАк .
не знаю, можнои на диване пытаться тАкое смотреть. кинотеатр не обязательно топтать по тАкому поводу.
23 февраля 2018, 21:05 Ответить
Олег 25 февраля 2018, 11:34
Не понравилось совсем. Чуть не уснул.
25 февраля 2018, 11:34 Ответить
skiper56 26 февраля 2018, 22:28
так- не так, перетакивать не стоит, а стоит еще (и еще) посмотреть -может дойдет, а не дойдет - смотрите что-нибудь другое
26 февраля 2018, 22:28 Ответить
Aleksandr Nord 27 февраля 2018, 01:23
Оценка
Фильмец качественный - выдержан в том же духе, что и первая часть (вторую не смотрел), настроение летнее, лёгкое и весёлое!

Но, конечно, первая часть кажется намного лучше. Из минусов - затянутость, нудноватость некоторых монологов и рассуждений.

7,5 баллов!
27 февраля 2018, 01:23 Ответить
lyzmaksim 1 марта 2018, 14:24
Оценка
Очень понимаю разочарование многих по поводу фильма. Фильм не для всех. Это не комедия, это на подумать. Если философия ребят вам зайдет- вы получите эстетическое удовольствие. Что собственно я и получил. Конечно есть элемент недосказанности или нереальности, но это не главное.
1 марта 2018, 14:24 Ответить
Андрей 2 марта 2018, 10:49
Оценка
не ждал ничего от фильма, потому что первая, мне не очень понравилась, а вторую и смотреть не стал!
понравился фильм! любимый Питер показан красиво, вообще, картинка очень приятная! Квартет И - большие молодцы! не всё у них нравится, но они уникальны! юмор у них мне нравится и как мне показалось, были новые темы для юмора взяты, особенно, про Месси смеялся ;))
музыкальное сопровождение тоже отличное - БИ-2 молодцы!
9 баллов из 10ти!!!
2 марта 2018, 10:49 Ответить
Viking_M 15 марта 2018, 11:47
Оценка
7 баллов.
очень не понравилось стереотипное унижение финских женщин.
а так смотрибельно, много ассоциативных сцен.
15 марта 2018, 11:47 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вызов
Вызов 189 комментариев
Джон Уик 4
Джон Уик 4 55 комментариев
Юра дворник
Юра дворник 2 комментария
Синистер. Начало
Синистер. Начало 16 комментариев
Волшебная флейта
Волшебная флейта 3 комментария
Блуждающая Земля 2
Блуждающая Земля 2 7 комментариев
Астрал. Женщина в черном
Астрал. Женщина в черном 1 комментарий
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров 7 комментариев
Нечто. Монстр из глубин 1 комментарий
Бабич 1 комментарий
Разбой 12 комментариев
Хотя бы кинода 2 5 комментариев
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы 51 комментарий
Робот Ари
Робот Ари 1 комментарий
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье 15 комментариев
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Банды Парижа
Банды Парижа
2023, Франция, боевик, триллер, драма, исторический
Помилование
Помилование
2023, Россия, драма, военный
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Kinoafisha.info App