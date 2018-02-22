Наша рецензия

Как-то утром, проснувшись в середине рабочей недели, мужчина сорока пяти лет по имени Камиль постиг неопровержимую истину. «Время между первым и вторым носком постоянно увеличивается», – гласила она. Ну, то есть на заре своей туманной юности эта временная пауза была минимальной. Ты вскакиваешь с постели, хватаешь один носок, хватаешь второй – и раз! – всё готово. А лет эдак двадцать спустя ты проснулся, потянулся, нацепил что-то на ногу – и задумался. И…