Как-то утром, проснувшись в середине рабочей недели, мужчина сорока пяти лет по имени Камиль постиг неопровержимую истину. «Время между первым и вторым носком постоянно увеличивается», – гласила она. Ну, то есть на заре своей туманной юности эта временная пауза была минимальной. Ты вскакиваешь с постели, хватаешь один носок, хватаешь второй – и раз! – всё готово. А лет эдак двадцать спустя ты проснулся, потянулся, нацепил что-то на ногу – и задумался. И…
Огромное спасибо Квартету И!
ибо была первая часть!
теперь же не советую.
первые много минут было скучновато. наверно, потому что герои пили водичку, ввели кучу новых лиц (дети, жёны, леры, сикритарши, и серьга в ухе). Гришковец когда-то колготки не мог одеть долго-долго, здесь же никак с носками не справиться поутру.
напились "друзья" как-то не тАк .
Немцев "победили" не тАк .
шутки не тАкие близкие (особенно про деньги) к народу :))) Может, Прохорову смешнее было.
да и закончилось всё как-то не тАк .
не знаю, можнои на диване пытаться тАкое смотреть. кинотеатр не обязательно топтать по тАкому поводу.
Но, конечно, первая часть кажется намного лучше. Из минусов - затянутость, нудноватость некоторых монологов и рассуждений.
7,5 баллов!
понравился фильм! любимый Питер показан красиво, вообще, картинка очень приятная! Квартет И - большие молодцы! не всё у них нравится, но они уникальны! юмор у них мне нравится и как мне показалось, были новые темы для юмора взяты, особенно, про Месси смеялся ;))
музыкальное сопровождение тоже отличное - БИ-2 молодцы!
9 баллов из 10ти!!!
очень не понравилось стереотипное унижение финских женщин.
а так смотрибельно, много ассоциативных сцен.
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