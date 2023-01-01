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Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин, 2018: актеры и роли
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Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
2018 / США
Трейлер
7.1
Оцените
29
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эри Сандел
Ari Sandel
В ролях
Венди МакЛендон-Кови
Wendi McLendon-Covey
Мэдисон Айсмен
Madison Iseman
Джереми Рэй Тейлор
Jeremy Ray Taylor
Кортни Лорен Каммингс
Courtney Lauren Cummings
Крис Парнелл
Chris Parnell
Кен Джонг
Ken Jeong
Джек Блэк
Jack Black
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