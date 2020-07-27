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Крис Парнелл
Крис Парнелл
Chris Parnell
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Крис Парнелл
Chris Parnell
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Дата рождения
5 февраля 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Мемфис, Теннесси, США
Рост
173 см
Биография Криса Парнелла
Родился 5 февраля 1967 года. Мемфис, Теннесси, США.
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Фильмография Криса Парнелла
Охана: В поисках сокровища
боевик, приключения, комедия
2021, США
5.0
Я - женщина
биография, драма, музыка
2019, Австралия
6.0
Смеяться последним
комедия
2019, США
5.0
Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
комедия, фэнтези, приключения
2018, США
7.0
Временно беременна
комедия
2009, США
6.0
Трудный путь: история Дьюи Кокса
мюзикл, комедия
2007, США
7.0
Рикки Бобби: король дороги
комедия
2006, США
6.0
Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди
комедия
2004, США
6.0
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