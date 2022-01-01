Венди Маклендон-Кови появилась на свет 10 октября 1969 года в Беллфлауэре, в США. Родители Венди были далеки от всего, что связано с искусством: ее мама была бухгалтером, а отец – водителем. У актрисы есть шотландские и английские корни. Венди получила степень бакалавра гуманитарных наук в одном из университетов Калифорнии.

В 2002 году актриса присоединилась к комедийной труппе Groundling. В 2003 году, успешно пройдя пробы, она снялась в комедийном сериале «Рино 911». Благодаря участию в нем, а также в проекте Lovespring International (оба сериала не имели сценария) американский еженедельник TV Guide нарек ее «королевой импровизации». Многие черты своей героини в «Рино 911» актриса перенесла из ролей в театре Groundling. Венди раскрыла своё призвание в жанрах комедии и импровизации. Известность ей принесла роль в фильме «Девичник в Вегасе».

С 1996 года актриса замужем за Грегом Кови. Семья живёт в Калифорнии.

Одной из ярких появлений актрисы на телевидении стала роль Беверли Голдберг в успешном сериале телеканала ABC «Голдберги». Её игра вызвала восторг зрителей, актриса была номинирована на телевизионную премию в 2014 году.

Венди продолжает сниматься в сериалах и кино, пробуя себя в разных амплуа.