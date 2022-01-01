Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Венди МакЛендон-Кови

Венди МакЛендон-Кови

Wendi McLendon-Covey
Венди МакЛендон-Кови
Венди МакЛендон-Кови Wendi McLendon-Covey
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
10 октября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Беллфлауэр, Калифорния, США
Рост
173 см
Биография Венди МакЛендон-Кови

Венди Маклендон-Кови появилась на свет 10 октября 1969 года в Беллфлауэре, в США. Родители Венди были далеки от всего, что связано с искусством: ее мама была бухгалтером, а отец – водителем. У актрисы есть шотландские и английские корни. Венди получила степень бакалавра гуманитарных наук в одном из университетов Калифорнии.

В 2002 году актриса присоединилась к комедийной труппе Groundling. В 2003 году, успешно пройдя пробы, она снялась в комедийном сериале «Рино 911». Благодаря участию в нем, а также в проекте Lovespring International (оба сериала не имели сценария) американский еженедельник TV Guide нарек ее «королевой импровизации». Многие черты своей героини в «Рино 911» актриса перенесла из ролей в театре Groundling. Венди раскрыла своё призвание в жанрах комедии и импровизации. Известность ей принесла роль в фильме «Девичник в Вегасе».

С 1996 года актриса замужем за Грегом Кови. Семья живёт в Калифорнии.

Одной из ярких появлений актрисы на телевидении стала роль Беверли Голдберг в успешном сериале телеканала ABC «Голдберги». Её игра вызвала восторг зрителей, актриса была номинирована на телевизионную премию в 2014 году.

Венди продолжает сниматься в сериалах и кино, пробуя себя в разных амплуа.

Интересные факты о Венди МакЛендон-Кови
  • Венди выступила продюсером сериалов «Голдберги» и «Рино 911».
  • В 2012 году актриса получила премию MTV Movie Awards в номинации «Лучшая душераздирающая сцена» за роль в фильме «Девичник в Вегасе».
  • Любимая музыкальная группа актрисы – американская рок-группа Steely Dan.
  • За роль в сериале «Голдберги» Венди была номинирована на несколько кинопремий.
  • Венди была продюсером и сценаристом фильма «Поварской турнир», где также сыграла одну из ролей.
  • Её голосом говорят герои мультфильмов «Дружные мопсы», «Закусочная Боба», «Луни Тьюнз шоу» и многих других.
Фильмография Венди МакЛендон-Кови
Барб и Стар едут в Виста дель Мар
Барб и Стар едут в Виста дель Мар
комедия 2020, США
6.0
Чего хотят мужчины
Чего хотят мужчины
мелодрама, комедия 2019, США
5.0
Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
комедия, фэнтези, приключения 2018, США
7.0
Уотергейт. Крушение Белого дома
Уотергейт. Крушение Белого дома
триллер, исторический, биография 2017, США
6.0
Миссия: Неадекватна
Миссия: Неадекватна
комедия 2016, США
5.0
Мой друг - гей
Мой друг - гей
комедия 2014, США
5.0
Это, блин, рождественское чудо
Это, блин, рождественское чудо
комедия 2014, США
5.0
Танцуй отсюда!
Танцуй отсюда!
комедия 2014, Великобритания
7.0
Все фильмы
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Приложение киноафиши