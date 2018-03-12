Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мегалодон" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
Киноафиша Фильмы Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин Отзывы о фильме «Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин»
Goosebumps 2: Haunted Halloween Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин 2018 / США
7.1 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Обычный тихий американский городок Ворденклиф, канун Дня всех святых. Мать-одиночка (Венди МакЛендон-Кови) растит двух детей, надрываясь на работе сверхурочно, а единственные романтические отношения, позволенные ей, – двухминутный разговор с кассиром в местном супермаркете. Старшая дочь Сара (Мэдисон Айсмен) ужасно хочет вырваться из сонного царства и поступить в университет: вот только есть проблема – мотивационное эссе никаких не идёт (а ведь девушка мечтает быть писательницей).…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оля Серёгина 12 марта 2018, 05:45
Первая часть понравилась, прикольно изобразили великого,не стесняюсь этого слова,"бога" ужасов{cool}. Книг красавчик,а книги его шедевр.
12 марта 2018, 05:45 Ответить
Оля Серёгина 12 марта 2018, 05:47
Т.е. Кинг,прошу прощения.
12 марта 2018, 05:47 Ответить
Александр Сафаров 30 октября 2018, 11:10
в ответ на сообщение Оля Серёгина от 12 марта 2018, 05:47
Оценка
Это не про Кинга, это про Стайна...
30 октября 2018, 11:10 Ответить
elena.bajutova2007 1 ноября 2018, 23:49
Оценка
Вторая часть гораздо интереснее, нам с дочкой очень понравилось!!! 👍Ждём третью часть!
1 ноября 2018, 23:49 Ответить
Олеся Михалева 2 ноября 2018, 16:58
6+ это обман!!! Этот фильм не для маленьких детей! Родители, будьте умнее! Берегите своих детей! Моему 9 и то сказал, что не для меня, напугался
2 ноября 2018, 16:58 Ответить
Никита Соловский 5 ноября 2018, 12:20
Оценка
Мне очень понравились Ужастики 2 Беспокойный Хэллоуин намного больше чем первые Ужастики. Очень смешно!!!!!! Супер!!!!!
5 ноября 2018, 12:20 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Мумиёшки
Мумиёшки 1 комментарий
Вызов
Вызов 230 комментариев
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 21 комментарий
14+: Продолжение
14+: Продолжение 11 комментариев
Мать
Мать 2 комментария
Экзорцист Ватикана
Экзорцист Ватикана 1 комментарий
Хотя бы кинода 2 8 комментариев
Русский крест
Русский крест 32 комментария
Дорогие мама и папа 3 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Без фильтров
Без фильтров
2022, США, триллер
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Kinoafisha.info App