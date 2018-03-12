Наша рецензия

Обычный тихий американский городок Ворденклиф, канун Дня всех святых. Мать-одиночка (Венди МакЛендон-Кови) растит двух детей, надрываясь на работе сверхурочно, а единственные романтические отношения, позволенные ей, – двухминутный разговор с кассиром в местном супермаркете. Старшая дочь Сара (Мэдисон Айсмен) ужасно хочет вырваться из сонного царства и поступить в университет: вот только есть проблема – мотивационное эссе никаких не идёт (а ведь девушка мечтает быть писательницей).…