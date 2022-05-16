Дэнни Трехо родился 16 мая 1944 года в американском городе Лос-Анджелесе. Его родители были родом из Мексики. Глава семейства занимался строительством и мало времени уделял воспитанию детей. Дэнни рос на улице, дрался со сверстниками и вскоре увяз в криминале. Впервые он оказался за решеткой в 17 лет за вооруженный грабеж. В тюрьме Трехо учинял драки с другими арестантами, торговал запрещенными веществами и неоднократно планировал побеги. Свыше одиннадцати лет Дэнни провел в неволе, сменив девять мест заключения.

В 28 лет Дэнни был освобожден. Без профессии, не владея какими-либо навыками и умениями, кроме бокса, Трехо пошел в тренеры. Одновременно с этим он оказывал поддержку людям, которые страдали наркотической зависимостью, поскольку имел аналогичный опыт.

В 1985 году он встретил своего бывшего сокамерника Эдди Банкера, который занимался созданием сценариев. Он попросил Трехо научить актера Эрика Робертса боксировать, и Дэнни попал на съемки картины «Поезд-беглец», где привлек внимание режиссера Андрея Кончаловского. Тот дал эффектному мексиканцу сыграть в эпизоде картины, затем предложения от режиссеров участились, Трехо стал чаще фигурировать в качестве актера второго плана. А за содействие Кончаловского в его актерской судьбе Трехо проникся теплом к России, часто посещал страну и снялся в популярном шоу «Вечерний Ургант».

Широкую узнаваемость в качестве одного из самых знаменитых злодеев в американском кино получил после воплощения образа брутальных убийц в триллере «Воздушная тюрьма», криминальной комедии «Дети шпионов» и многих других. При том, что Дэнни достаточно поздно пришел в кинематограф, в его актерском арсенале уже свыше трехсот работ.

Трехо предпочитает не афишировать подробности своей частной жизни, однако любит повторять, что после наркотиков его второй вредной привычкой оказалась тяга связывать себя узами брака. В 1997 году Трехо взял в жены свою коллегу по цеху Дебби Шреву, но спустя двенадцать лет брак распался. Всего у Трехо пятеро детей от разных женщин.