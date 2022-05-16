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Дэнни Трехо

Danny Trejo
Дэнни Трехо
Дэнни Трехо Danny Trejo
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Дата рождения
16 мая 1944
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
167 см
Биография Дэнни Трехо

Дэнни Трехо родился 16 мая 1944 года в американском городе Лос-Анджелесе. Его родители были родом из Мексики. Глава семейства занимался строительством и мало времени уделял воспитанию детей. Дэнни рос на улице, дрался со сверстниками и вскоре увяз в криминале. Впервые он оказался за решеткой в 17 лет за вооруженный грабеж. В тюрьме Трехо учинял драки с другими арестантами, торговал запрещенными веществами и неоднократно планировал побеги. Свыше одиннадцати лет Дэнни провел в неволе, сменив девять мест заключения.

В 28 лет Дэнни был освобожден. Без профессии, не владея какими-либо навыками и умениями, кроме бокса, Трехо пошел в тренеры. Одновременно с этим он оказывал поддержку людям, которые страдали наркотической зависимостью, поскольку имел аналогичный опыт.

В 1985 году он встретил своего бывшего сокамерника Эдди Банкера, который занимался созданием сценариев. Он попросил Трехо научить актера Эрика Робертса боксировать, и Дэнни попал на съемки картины «Поезд-беглец», где привлек внимание режиссера Андрея Кончаловского. Тот дал эффектному мексиканцу сыграть в эпизоде картины, затем предложения от режиссеров участились, Трехо стал чаще фигурировать в качестве актера второго плана. А за содействие Кончаловского в его актерской судьбе Трехо проникся теплом к России, часто посещал страну и снялся в популярном шоу «Вечерний Ургант».

Широкую узнаваемость в качестве одного из самых знаменитых злодеев в американском кино получил после воплощения образа брутальных убийц в триллере «Воздушная тюрьма», криминальной комедии «Дети шпионов» и многих других. При том, что Дэнни достаточно поздно пришел в кинематограф, в его актерском арсенале уже свыше трехсот работ.

Трехо предпочитает не афишировать подробности своей частной жизни, однако любит повторять, что после наркотиков его второй вредной привычкой оказалась тяга связывать себя узами брака. В 1997 году Трехо взял в жены свою коллегу по цеху Дебби Шреву, но спустя двенадцать лет брак распался. Всего у Трехо пятеро детей от разных женщин.

Интересные факты о Дэнни Трехо
  • В ранние годы Дэнни восхищался своим дядей, романтизируя его профессию: тот был вором и торговцем запрещенными веществами. Марихуану будущий актер впервые попробовал в восемь лет, после чего в его жизни были и более тяжелые наркотики.
  • Во время отбывания срока в колонии Трехо стал участником федеральной программы по лечению наркотической зависимости, а после начал профессионально заниматься боксом и даже получил звание чемпиона Пенсильвании сразу в двух весовых категориях.
  • В начале актерской карьеры Дэнни исполнил множество злобных героев, у которых по сценарию была всего лишь одна фраза: «Мочи его».
  • Некоторое время Трехо испытывал проблемы в общении со своими партнерами по съемочным площадкам. Актеры, снимавшиеся в ленте «Воздушная тюрьма», попросту боялись его – все, кроме Николаса Кейджа. Но вскоре Дэнни смог преодолеть сложности в коммуникации и на съемках «Анаконды» легко нашел общий язык с Чаком Норрисом и Дженнифер Лопес.
  • Один из персонажей мультсериала «Царь горы» – Октавио – был срисован с Дэнни Трехо, который озвучивал другого героя – Энрике.
Фильмография Дэнни Трехо
Alone Today
криминал 2023, США
0.0
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный 2022, США / Франция / Япония
0.0
Одни дома
Одни дома
комедия, семейный 2021, США
5.0
Американский убийца
Американский убийца
боевик, криминал, драма 2021, США
5.0
Пистолера
Пистолера
боевик, драма 2020, США
1.0
Последний экзорцист
Последний экзорцист
ужасы, триллер 2020, США
2.0
Ускорение
Ускорение
боевик, криминал, триллер 2019, США
4.0
Джей в Голливуде
Джей в Голливуде
комедия, криминал 2019, США
5.0
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Фотографии Дэнни Трехо Все фотографии
Дэнни Трехо Дэнни Трехо Дэнни Трехо Дэнни Трехо
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