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Миньоны: Грювитация Миньоны: Грювитация
Киноафиша Фильмы Миньоны: Грювитация Миньоны: Грювитация, 2022: актеры и роли
Minions: The Rise of Gru Миньоны: Грювитация 2022 / США / Франция / Япония
7.3 Оцените
58 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Миньоны: Грювитация, 2022: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Кайл Балда Kyle Balda
В ролях
Люси Лоулесс Люси Лоулесс Lucy Lawless Стив Карелл Стив Карелл Steve Carell Дэнни Трехо Дэнни Трехо Danny Trejo Джули Эндрюс Джули Эндрюс Julie Andrews Мишель Йео Мишель Йео Michelle Yeoh Жан-Клод Ван Дамм Жан-Клод Ван Дамм Jean-Claude Van Damme
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