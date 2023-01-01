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Миньоны: Грювитация
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Minions: The Rise of Gru
Миньоны: Грювитация
2022 / США / Франция / Япония
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8.1
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58
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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