Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Восставшая из ада"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Миньоны: Грювитация
Отзывы о мультфильме «Миньоны: Грювитация»
Minions: The Rise of Gru
Миньоны: Грювитация
2022 / США / Франция / Япония
Трейлер
8.2
Оцените
57
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о мультфильме «Миньоны: Грювитация»
Вся информация о мультфильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Настя Гулынина
17 июня 2022, 09:08
Жду у нас в России в 30 июня
17 июня 2022, 09:08
2
0
Ответить
elki matalki
9 июля 2022, 15:55
Оценка
почему не показывают в кино??
9 июля 2022, 15:55
3
0
Ответить
Милан Гетман
10 июля 2022, 19:30
Где можно посмотреть в хорошем качестве? И когда оно выйдет в кино или на КиноПоиске?
10 июля 2022, 19:30
2
0
Ответить
Маргарита Катаева
15 июля 2022, 12:02
когда в кино уже покажут?
15 июля 2022, 12:02
2
0
Ответить
User
25 июля 2022, 12:29
Оценка
Понравился, как всегда на высоте
25 июля 2022, 12:29
2
0
Ответить
Полина Тушканова
8 августа 2022, 20:27
в ответ на сообщение
Маргарита Катаева от 15 июля 2022, 12:02
Завтра предпоказ. А уже послезавтра начнут продавать билеты😀
8 августа 2022, 20:27
1
0
Ответить
p848288
10 августа 2022, 13:10
Оценка
Банана
10 августа 2022, 13:10
2
0
Ответить
chertkova3026
10 сентября 2022, 22:05
Оценка
Классный , сиешной , веселый мультк !!!
10 сентября 2022, 22:05
1
0
Ответить
polia.ryazanova2016
16 сентября 2022, 19:24
Почему не показывают в кино ? Не возможно купить билет
16 сентября 2022, 19:24
2
0
Ответить
kovalyovaanna004
27 ноября 2022, 00:48
Оценка
Сходили всей семьёй на мультик, всем понравился😍❤️🔥
27 ноября 2022, 00:48
1
0
Ответить
User
3 декабря 2022, 13:59
Оценка
чо в кино не показываете, все заруинили
3 декабря 2022, 13:59
0
0
Ответить
User
3 декабря 2022, 14:00
в ответ на сообщение
kovalyovaanna004 от 27 ноября 2022, 00:48
Оценка
где купили билеты?
3 декабря 2022, 14:00
0
0
Ответить
dinyaev12
26 декабря 2022, 16:50
Оценка
Было очень смешно
26 декабря 2022, 16:50
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Элементарно
6 комментариев
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
5 комментариев
Трансформеры: Восхождение Звероботов
21 комментарий
Паралимпиец
25 комментариев
Король-львенок
6 комментариев
Мальдивы подождут
4 комментария
Он — это пуля
5 комментариев
Человек-Паук: Паутина Вселенных
51 комментарий
Город астероидов
3 комментария
Переводчик
50 комментариев
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2
3 комментария
Сквозь время
30 комментариев
Защитники космоса
1 комментарий
Форсаж 10
90 комментариев
Рождественская история
1 комментарий
Железный человек 3
1 комментарий
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Отзывы
2023, Китай, боевик, драма
Мальдивы подождут
Отзывы
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Отзывы
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
Рецензия
Отзывы
2023, США, мистика, ужасы
Мое преступление
Отзывы
2023, Франция, драма, детектив
Укрась прощальное утро цветами обещания
Рецензия
Отзывы
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Related video
Старик и старуха: Янковский и Фандера ссохлись и поседели, хотя им даже 60 нет (фото)
Боярский чудом не остался без работы: в причину сложно поверить
На «даму с попугаем» больно смотреть: вот что с ней сотворили годы (фото)
Мультфильм для мужчин с крепкими нервами: в СССР его показывали детям
Кукле Суок из «Трех толстяков» прочили ошеломительную карьеру: куда она пропала
После жизни в СССР попала в рай: Навка не скрыла восторга от США
«Взял и свалил»: некрасивый поступок Гармаша не остался без внимания
Бледная и без глаза: свежее фото Ходченковой заставит вас кричать от ужаса
Женя Медведева скрывает лицо возлюбленного: вы бы тоже так делали (фото)
Его называли чересчур красивым: как сейчас выглядит советский Аладдин (фото)
Модель с пятым размером груди разделась на камеру, забыв и стеснении и покорила Сеть
Жуткую готку умыли и нарядили как настоящую леди: такого преображения никто не ожидал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail