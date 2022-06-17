Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Восставшая из ада" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Миньоны: Грювитация Миньоны: Грювитация
Киноафиша Фильмы Миньоны: Грювитация Отзывы о мультфильме «Миньоны: Грювитация»
Minions: The Rise of Gru Миньоны: Грювитация 2022 / США / Франция / Япония
8.2 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о мультфильме «Миньоны: Грювитация»

Вся информация о мультфильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Настя Гулынина 17 июня 2022, 09:08
Жду у нас в России в 30 июня
17 июня 2022, 09:08 Ответить
elki matalki 9 июля 2022, 15:55
Оценка
почему не показывают в кино??
9 июля 2022, 15:55 Ответить
Милан Гетман 10 июля 2022, 19:30
Где можно посмотреть в хорошем качестве? И когда оно выйдет в кино или на КиноПоиске?
10 июля 2022, 19:30 Ответить
Маргарита Катаева 15 июля 2022, 12:02
когда в кино уже покажут?
15 июля 2022, 12:02 Ответить
User 25 июля 2022, 12:29
Оценка
Понравился, как всегда на высоте
25 июля 2022, 12:29 Ответить
Полина Тушканова 8 августа 2022, 20:27
в ответ на сообщение Маргарита Катаева от 15 июля 2022, 12:02
Завтра предпоказ. А уже послезавтра начнут продавать билеты😀
8 августа 2022, 20:27 Ответить
p848288 10 августа 2022, 13:10
Оценка
Банана
10 августа 2022, 13:10 Ответить
chertkova3026 10 сентября 2022, 22:05
Оценка
Классный , сиешной , веселый мультк !!!
10 сентября 2022, 22:05 Ответить
polia.ryazanova2016 16 сентября 2022, 19:24
Почему не показывают в кино ? Не возможно купить билет
16 сентября 2022, 19:24 Ответить
kovalyovaanna004 27 ноября 2022, 00:48
Оценка
Сходили всей семьёй на мультик, всем понравился😍❤️‍🔥
27 ноября 2022, 00:48 Ответить
User 3 декабря 2022, 13:59
Оценка
чо в кино не показываете, все заруинили
3 декабря 2022, 13:59 Ответить
User 3 декабря 2022, 14:00
в ответ на сообщение kovalyovaanna004 от 27 ноября 2022, 00:48
Оценка
где купили билеты?
3 декабря 2022, 14:00 Ответить
dinyaev12 26 декабря 2022, 16:50
Оценка
Было очень смешно
26 декабря 2022, 16:50 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Элементарно
Элементарно 6 комментариев
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы 5 комментариев
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 21 комментарий
Паралимпиец
Паралимпиец 25 комментариев
Король-львенок
Король-львенок 6 комментариев
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут 4 комментария
Он — это пуля
Он — это пуля 5 комментариев
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 51 комментарий
Город астероидов
Город астероидов 3 комментария
Переводчик
Переводчик 50 комментариев
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2 3 комментария
Сквозь время
Сквозь время 30 комментариев
Защитники космоса
Защитники космоса 1 комментарий
Форсаж 10
Форсаж 10 90 комментариев
Рождественская история
Рождественская история 1 комментарий
Железный человек 3
Железный человек 3 1 комментарий
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
2023, США, мистика, ужасы
Мое преступление
Мое преступление
2023, Франция, драма, детектив
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Related video
Старик и старуха: Янковский и Фандера ссохлись и поседели, хотя им даже 60 нет (фото)
Боярский чудом не остался без работы: в причину сложно поверить
На «даму с попугаем» больно смотреть: вот что с ней сотворили годы (фото)
Мультфильм для мужчин с крепкими нервами: в СССР его показывали детям
Кукле Суок из «Трех толстяков» прочили ошеломительную карьеру: куда она пропала
После жизни в СССР попала в рай: Навка не скрыла восторга от США
«Взял и свалил»: некрасивый поступок Гармаша не остался без внимания
Бледная и без глаза: свежее фото Ходченковой заставит вас кричать от ужаса
Женя Медведева скрывает лицо возлюбленного: вы бы тоже так делали (фото)
Его называли чересчур красивым: как сейчас выглядит советский Аладдин (фото)
Модель с пятым размером груди разделась на камеру, забыв и стеснении и покорила Сеть
Жуткую готку умыли и нарядили как настоящую леди: такого преображения никто не ожидал
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше