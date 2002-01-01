В 1934 году, после смерти своего отца, Мадлен, порядочная и подавленная зажиточная домохозяйка, приглашает свою свободолюбивую сестру Дину жить с ней и ее мужем Рики в ее элегантном лондонском доме. У пары есть маленький сын Энтони. Мадлен всегда втайне ревновала и обижалась на Дину, дерзкую богемную художницу, которая является горем своей консервативной сестры и их матери, миссис Беркетт. Мадлен наконец-то удается обручить Дину с респектабельным, обеспеченным человеком. Дина объявляет о своей помолвке на семейном ужине, но позже той же ночью Рики, который давно питал к ней влечение, говорит ей, чтобы она остановила помолвку. Рики и Дина влюбляются и становятся любовниками. Но скоро об этом узнает Мадлен…