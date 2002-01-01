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Постер фильма Сердце моё
Постер фильма Сердце моё
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6.8 Рейтинг IMDb: 6.5
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2 постера
Киноафиша Фильмы Сердце моё

Сердце моё

The Heart of Me 18+
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О фильме

В 1934 году, после смерти своего отца, Мадлен, порядочная и подавленная зажиточная домохозяйка, приглашает свою свободолюбивую сестру Дину жить с ней и ее мужем Рики в ее элегантном лондонском доме. У пары есть маленький сын Энтони. Мадлен всегда втайне ревновала и обижалась на Дину, дерзкую богемную художницу, которая является горем своей консервативной сестры и их матери, миссис Беркетт. Мадлен наконец-то удается обручить Дину с респектабельным, обеспеченным человеком. Дина объявляет о своей помолвке на семейном ужине, но позже той же ночью Рики, который давно питал к ней влечение, говорит ей, чтобы она остановила помолвку. Рики и Дина влюбляются и становятся любовниками. Но скоро об этом узнает Мадлен…

  • Стихотворение, прочитанное Диной в сцене, где она и Рики гуляют в парке, – это «Разбитая любовь» великого английского поэта Уильяма Блейка. 
  • Одна из машин, использованных в этом фильме, – седан Austin 7 1931 года выпуска.
  • Фильм является экранизацией романа Розамонд Леманн 1953 года «Эхо в роще».
  • Для придания изображению в фильме эффекта старины создатели использовали при освещении только свечи и лампы накаливания. Кроме того, на постпродакшене активно использовались цветовые фильтры типа сепия.

Лондон 1930 год. Две сестры Мэдлин и Дина. Одна выходит замуж за Рикки, другая влюбляется в него. Он позволяет себе с ней интрижку, не подозревая, какие последствия его ожидают в будущем.

Страна Великобритания / Германия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 1 января 2002
Дата выхода
1 января 2002 США
10 февраля 2004 Франция
MPAA R
Бюджет $7 000 000
Сборы в мире $282 519
Производство Martin Pope Productions, Arch Enterprises Limited, BBC Film
Другие названия
The Heart of Me, Meu Amor, Minha Perdição, Benim Kalbim, Erotiko adiexodo, O Coração de Mim, Rozdarte serce, Ερωτικό αδιέξοδο, Сердце моё
Режиссер
Тадеус О’Салливан
Тадеус О’Салливан
В ролях
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Оливия Уильямс
Оливия Уильямс
Пол Беттани
Пол Беттани
Элинор Брон
Джиллиан Ханна
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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