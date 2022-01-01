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Лиза Гастони
Лиза Гастони
Lisa Gastoni
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Лиза Гастони
Lisa Gastoni
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Дата рождения
28 июля 1935
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Биография Лизы Гастони
Родилась 28 июля 1935 года. Алассио, Италия.
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Фильмография Лизы Гастони
Голос из камня
драма, триллер, детектив, мистика
2017, США
7.0
Все женщины моей жизни
комедия
2007, Италия
5.0
Ева
драма
1962, Франция / Италия
6.0
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