Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Лиза Гастони

Лиза Гастони

Lisa Gastoni
Лиза Гастони
Лиза Гастони Lisa Gastoni
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
28 июля 1935
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Биография Лизы Гастони

Родилась 28 июля 1935 года. Алассио, Италия.

Фильмография Лизы Гастони
Голос из камня
Голос из камня
драма, триллер, детектив, мистика 2017, США
7.0
Все женщины моей жизни
Все женщины моей жизни
комедия 2007, Италия
5.0
Ева
Ева
драма 1962, Франция / Италия
6.0
Все фильмы
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Приложение киноафиши