Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "На краю" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Голос из камня Голос из камня
Киноафиша Фильмы Голос из камня Голос из камня, 2017: актеры и роли
Voice from the Stone Голос из камня 2017 / США
7.1 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Голос из камня, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эрик Д. Хауэлл Эрик Д. Хауэлл Eric D. Howell
В ролях
Эмилия Кларк Эмилия Кларк Emilia Clarke Мартон Чокаш Мартон Чокаш Marton Csokas Катерина Мурино Катерина Мурино Caterina Murino Кейт Линдер Кейт Линдер Kate Linder Лиза Гастони Лиза Гастони Lisa Gastoni Ремо Джироне Ремо Джироне Remo Girone
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Турбозавры. Зимние приключения
Турбозавры. Зимние приключения
2022, Россия, семейный, анимация
Умка в кино
Умка в кино
2022, Россия, анимация
На краю
На краю
2022, США, триллер
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
13 изгнаний дьявола
13 изгнаний дьявола
2022, Испания, ужасы, триллер
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Приложение киноафиши