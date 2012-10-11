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Постер фильма Остров Спайк
Постер фильма Остров Спайк
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Остров Спайк

Остров Спайк

Spike Island 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В мае 1990 года восходящая инди-рок группа отправляется на остров Спайк в Чешире на выступление The Stone Roses.
Остров Спайк - трейлер
Остров Спайк  трейлер
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 11 октября 2012
Дата выхода
11 октября 2012 Великобритания
21 июня 2013 Ирландия
13 октября 2013 США
Сборы в мире $157 036
Производство BBC Film, Bankside Films, British Film Institute (BFI)
Другие названия
Spike Island, Spajk Ajlend, Спайк Айленд, スパイク・アイランド
Режиссер
Мат Уайткросс
В ролях
Эллиотт Титтенсор
Эллиотт Титтенсор
Нико Мираллегро
Нико Мираллегро
Джордон Мерфи
Адам Лонг
Адам Лонг
Оливер Хилд
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 14 голосов
6.3 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 04/11/2013 - 22:01:34):
Наконец то ты начал слушать МУЗЫКУ .
Похоже не Пикник кста... … Читать дальше…
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Остров Спайк - трейлер
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