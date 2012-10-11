Остров Спайк
Spike Island
18+
Напомним о выходе в прокат
Страна
Великобритания
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2012
Премьера в мире
11 октября 2012
Дата выхода
|11 октября 2012
|Великобритания
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|21 июня 2013
|Ирландия
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|13 октября 2013
|США
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Сборы в мире
$157 036
Производство
BBC Film, Bankside Films, British Film Institute (BFI)
Другие названия
Spike Island, Spajk Ajlend, Спайк Айленд, スパイク・アイランド
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Похоже не Пикник кста... … Читать дальше…