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Мартон Чокаш
Мартон Чокаш
Marton Csokas
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Мартон Чокаш
Marton Csokas
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Дата рождения
30 июня 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Инверкаргилл, Новая Зеландия
Рост
186 см
Биография Мартона Чокаша
Родился 30 июня 1966 года. Инверкаргилл, Новая Зеландия.
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Фильмография Мартона Чокаша
Боец: король ринга
криминал, драма, биография
2022, Великобритания
6.0
Последняя дуэль
драма
2021, США
7.0
Уотергейт. Крушение Белого дома
триллер, исторический, биография
2017, США
6.0
Голос из камня
драма, триллер, детектив, мистика
2017, США
7.0
Лавинг
драма
2016, США / Великобритания
7.0
Ной
драма, фэнтези
2014, США
6.0
Великий уравнитель
триллер, криминал, боевик
2014, США
7.0
Президент Линкольн: Охотник на вампиров
ужасы, триллер
2012, США
7.0
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