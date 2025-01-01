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Киноафиша Фильмы Голос из камня Цитаты из фильма Голос из камня

Цитаты из фильма Голос из камня

Verena Я пытаюсь вспомнить время до этого. Я едва узнаю женщину, которую вижу. Но прошлое — это сон, из которого мы просыпаемся с каждым новым утром. Никто из нас не тот, кем был раньше.
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Verena [Верена говорит с Якобом, который немой] Я знала одного мальчика, который думал, что может услышать свою умершую сестру через зубья старой расчёски. Он часами сидел с ней, слушал и шептал свои тайны. Он был так же уверен в том, что слышит, как и ты. Разум способен на невероятное. Это твой разум с тобой говорит, Якоб, никого больше.
🧡
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🥺
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Verena [говорит с Якобом] Твой отец сказал мне, что у тебя есть её дар. Что бы она сказала, если бы знала, что ты, возможно, больше никогда им не воспользуешься? Она, должно быть... говорила о будущем перед смертью... о прекрасных вещах, которые ждут тебя впереди. Постарайся вспомнить, что она говорила. И представь, что бы она сказала сейчас, если бы могла тебя увидеть.
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🤔
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