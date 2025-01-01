[говорит с Якобом]

Твой отец сказал мне, что у тебя есть её дар. Что бы она сказала, если бы знала, что ты, возможно, больше никогда им не воспользуешься? Она, должно быть... говорила о будущем перед смертью... о прекрасных вещах, которые ждут тебя впереди. Постарайся вспомнить, что она говорила. И представь, что бы она сказала сейчас, если бы могла тебя увидеть.