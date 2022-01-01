Дракон – мифическое создание, огромный крылатый ящер, смертельно опасный и завораживающе красивый. Множество легенд и сказаний об этом существе перешло в кинематограф.

Пять лучших фильмов про драконов

Исполинская летающая рептилия из мифологических сказаний – знаменитый символ испытания, которое герою нужно пройти, чтобы завладеть сокровищами. В кинематографе история о драконе получила множество разных интерпретаций, воплотившись в разнообразных жанрах: от фантастических боевиков и хорроров до детских мультфильмов. Змееобразный монстр – яркий и незабываемый персонаж, легший в основу множества сказочных сюжетов.

«Кольцо дракона», 2004

Джордж – отважный английский рыцарь Средневековья. Он только вернулся из сложного военного похода и мечтает тихо и спокойно жить на мирной земле. Но чтобы заслужить отдых, ему нужно выполнить еще одно поручение: найти и спасти похищенную драконом принцессу. Больше всего пропажа расстраивает безутешного короля, а жених, озабоченный поисками, алчно рассчитывает на приданое: безраздельную власть. Джордж соглашается выполнить задание, но вскоре оказывается, что прелестная Лунна вполне подружилась с драконом и не собирается возвращаться к неприятному суженому.

Она знает, какой трогательный секрет хранит опасное чудовище, и не хочет покидать его.

«Огонь и лед: Хроники драконов», 2008

Король Августин управляет процветающим и свободным государством. Его дочь Луиза растет не под маминым боком с шитьем, подобно другим принцессам: ее не выдали замуж в 18 лет, предоставив возможность путешествовать и наслаждаться жизнью. Луиза мастерски ездит верхом и фехтует. Однажды на поселение возле дворца нападает Огненный дракон, ужасное создание из-за мрачных гор. Стражи отразили первую атаку, но кровожадный ящер начал регулярно наведываться в деревню. Главная героиня отважно мчится на поиски Аладора – легендарного рыцаря в изгнании, который одолел Ледяного дракона.

«Сердце дракона», 1996

Раньше драконы защищали людей и были благородными друзьями человечества. После смерти они попадали в рай для огнедышащих исполинов. Но однажды древнейший представитель этих созданий поделился своим сердцем с одним из людских правителей. Подношение должно было сделать Айтона самым мудрым и честным королем, но он стал тираном, жестоко издевающимся над подданными. Один из рыцарей считает, что это произошло из-за драконьего дара.

Он отправляется в опасный поход, чтобы найти летающего змея и, убив его, вернуть королевству мирную жизнь.

«Эра драконов», 2011

Необыкновенная интерпретация культового произведения Мелвилла «Моби Дик». Действие фильма происходит в сказочном Средневековье, а вместо кита-разрушителя в сюжете фигурирует белоснежный дракон. В остальном фильм повторяет историю капитана Ахава, старика, которого разрушает жажда мести. Он передвигается на сухопутном судне, одержимый поисками создания, убившего его семью. К команде присоединяется молодой гарпунер, который влюбляется в дочку Ахава. Но старик не желает даже думать, что у людей могут быть какие-то еще планы, кроме мести дракону.

«Волшебник Земноморья», 2004

Гед – молодой волшебник, которому предстоит сложная миссия. Священный амулет Мира, залог мира между драконами и человечеством, хранившийся в гробницах, раскололся. Злодеи успели украсть фрагмент артефакта, чтобы выполнить обряд черной магии. Жителям Земноморья грозит полное порабощение темными силами, если маг не восстановит талисман.