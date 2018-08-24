«Принцесса и дракон»: Рецензия Киноафиши

Она дружит с драконами

Принцесса Варвара растет без присмотра родителей. Ее мама таинственно исчезла, и отец-король, мучимый тоской по королеве, уделяет мало внимания дочери, каждую свободную минуту посвящая поиску жены. За Варвару отвечает Советник Бальтазар, но девочка не слушает сварливого наставника, который к тому же мечтает взойти на трон. Однажды Варвара находит волшебную книгу и перемещается в сказочный мир, там она знакомится с Дракошей и его семьей.

Кадр из фильма «Принцесса и дракон»

Мультфильм «Принцесса и дракон» Марины Нефедовой обладает значительным потенциалом. Здесь много мотивов, каждый из которых заманчив сам по себе и вполне мог бы сгодиться для того, чтобы только на его основании снять анимационный фильм. Вот, например, мужчина не занимается воспитанием единственного ребенка, находясь в тяжелейшей депрессии после исчезновения жены. Или же ‒ то, что едва ли не единственным существом, которому оказывается небезразлична судьба ребенка, становится домашнее животное: Варвара много времени проводит в компании гигантской кошки. Да и мотив, на котором прежде всего держится основная сюжетная линия, тоже цепляет за живое: девочка, явно страдающая от недостатка родительской любви и заботы, бунтующая против назойливого и злобного наставника, находит отдушину в чтении. Быть может, такой заход не очень оригинален, но все же достаточно интересен и дает огромный простор для воображения.

Кадр из фильма «Принцесса и дракон»

Книга буквально предоставляет Варваре возможность сбежать от проблем, окружающих ее повседневно. В конце концов, Принцесса тяжело переживает отсутствие матери в своей жизни, и весь сказочный мир, что открыла ей книга, со всеми его обитателями так легко трактовать как своеобразный эмоциональный костыль. В мире, где живет Дракоша, Варвара за считанные секунды обретает верного друга и убеждается в том, что заботиться о ребенке может не только его биологический родитель. К слову, за противостоянием Барбары Торсон и великанов в душещипательном фильме Андерса Вальтер Хансона «Я сражаюсь с великанами» тоже скрывалась чрезвычайно болезненная ситуация, с которой девочка-подросток не могла справиться.

Кадр из фильма «Принцесса и дракон»

Правда, создатели анимационный картины не берутся уходить в дебри человеческой души, и мультик «Принцесса и дракон» больше похож на первую серию долгоиграющего сериала, чем на самостоятельное произведение. Очень уж многое здесь оставляют на потом, словно объяснение ключевых для картины проблем зритель найдет в последующих фильмах, а пока пусть довольствуется лихим зачином. Конечно, сама по себе такая стратегия не представляет ничего, откровенно говоря, плохого, ведь целая армия поклонников фильмов Marvel с нетерпением ждет очередного появления на экране своих любимых героев. И ждет долго. Но для мультфильма Марины Нефедовой подобный подход обернулся логическими провисаниями. В особенности они заметны, когда речь идет о судьбе королевы.

Кадр из фильма «Принцесса и дракон»

Мама Варвары явно не является простой девушкой, что посчастливилось выйти замуж за принца. Пара слов о ней, брошенных фактически вскользь в начале мультфильма, обещает нетривиальное развитие сюжета. Вот только обещания в «Принцессе и драконе» так и остаются обещаниями, и очевидный потенциал картины вызывает сожаление о том, что так много возможностей в этом мультфильме не было реализовано до конца. И это при том, что зрителю может быть интересна не только судьба королевской семьи. Персонажи в мультике, в том числе и второстепенные, очень харизматичные и запоминающиеся, но, опять же, в их историях есть лакуны, от которых не могут отвлечь ни яркая сочная графика, ни музыкальные номера.

Елена Громова

В российском прокате с 23 августа 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Принцесса и дракон»