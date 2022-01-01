Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Василий Ровенский
Василий Ровенский
Vasiliy Rovenskiy
О персоне
Фильмография
Василий Ровенский
Vasiliy Rovenskiy
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
21 января 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Биография Василия Ровенского
Родился 21 апреля 1971 года.
Развернуть
Фильмография Василия Ровенского
Пиноккио. Правдивая история
семейный, приключения, сказка
2022, Россия
3.0
Полное погружение
анимация, комедия
2020, Россия
5.0
Помню – не помню!
комедия, мелодрама
2016, Россия
3.0
Все фильмы
Related video
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»