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Гарт Дэвис

Garth Davis
Гарт Дэвис
Гарт Дэвис Garth Davis
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Карьера
Режиссер
Биография Гарта Дэвиса

Фильмография Гарта Дэвиса
Мария Магдалина
Мария Магдалина
драма, биография 2017, Великобритания
5.0
Лев
Лев
драма 2016, Великобритания / Австралия / США
7.0
Foe
Foe
фантастика, триллер , США
0.0
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В Австралии начались съемки фантастического триллера «Враг» с Сиршей Ронан и Полом Мескалом Процессом руководит режиссер драмы «Лев».
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4 февраля 2022 13:46
Amazon приобрел права на научно-фантастический триллер во главе с Сиршей Ронан и Полом Мескалом За проект отвечает создатель драмы «Лев». 
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21 октября 2021 13:41
Сирша Ронан, Пол Мескал и Лакит Стэнфилд сыграют в экранизации научно-фантастического бестселлера Постановкой займется автор «Марии Магдалины» с Хоакином Фениксом и Руни Марой.
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14 июня 2021 11:42
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