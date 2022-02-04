Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Гарт Дэвис
Гарт Дэвис
Garth Davis
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Гарт Дэвис
Garth Davis
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Карьера
Режиссер
Биография Гарта Дэвиса
Развернуть
Фильмография Гарта Дэвиса
Мария Магдалина
драма, биография
2017, Великобритания
5.0
Лев
драма
2016, Великобритания / Австралия / США
7.0
Foe
фантастика, триллер
, США
0.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
В Австралии начались съемки фантастического триллера «Враг» с Сиршей Ронан и Полом Мескалом
Процессом руководит режиссер драмы «Лев».
Написать
4 февраля 2022 13:46
Amazon приобрел права на научно-фантастический триллер во главе с Сиршей Ронан и Полом Мескалом
За проект отвечает создатель драмы «Лев».
Написать
21 октября 2021 13:41
Сирша Ронан, Пол Мескал и Лакит Стэнфилд сыграют в экранизации научно-фантастического бестселлера
Постановкой займется автор «Марии Магдалины» с Хоакином Фениксом и Руни Марой.
Написать
14 июня 2021 11:42
Все новости
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"