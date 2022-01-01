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Лев
Лев, 2016: актеры и роли
Lion
Лев
2016 / Великобритания / Австралия / США
Трейлер
7.5
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Лев, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гарт Дэвис
Garth Davis
В ролях
Руни Мара
Rooney Mara
Николь Кидман
Nicole Kidman
Дев Патель
Dev Patel
Дэвид Уэнэм
David Wenham
Навазуддин Сиддикуи
Nawazuddin Siddiqui
Танништа Чаттерджи
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Имон Фэррен
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