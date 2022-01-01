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Навазуддин Сиддикуи
Навазуддин Сиддикуи
Nawazuddin Siddiqui
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Навазуддин Сиддикуи
Nawazuddin Siddiqui
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Дата рождения
19 мая 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Бадхана, Индия
Рост
158 см
Биография Навазуддина Сиддикуи
Родился 19 мая 1974 года. Бадхана, Индия.
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Фильмография Навазуддина Сиддикуи
Право на любовь 2
боевик, мелодрама
2022, Индия
3.0
Серьёзные люди
драма
2020, Индия
6.0
Одинокая ночь
криминал, драма, мистика
2020, Индия
7.0
Фотография
драма, мелодрама
2019, Индия / Германия / США
6.0
Мама
триллер, драма
2017, Индия
7.0
Раман Рагхав
триллер, драма, криминал
2016, Индия
7.0
Лев
драма
2016, Великобритания / Австралия / США
7.0
Ланчбокс
драма, мелодрама
2014, Индия / Франция / Германия / США
7.0
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