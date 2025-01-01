Sue BrierleyМы просто решили не заводить детей. Мы хотели вас двоих. Вот чего мы хотели. Мы хотели вас двоих в нашей жизни. Вот что мы выбрали.
[пауза]
Sue BrierleyЭто одна из причин, почему я влюбилась в твоего отца.
[пауза]
Sue BrierleyПотому что мы оба чувствовали, что... в мире и так хватает людей. Родить ребёнка — не гарантия, что что-то станет лучше. Но взять ребёнка, который страдает, как вы, ребята, дать ему шанс в жизни — это что-то.
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Saroo BrierleyТы вообще представляешь, каково это — знать, что твой настоящий брат и мать каждый день своей жизни ищут меня? А? Что каждый день мой настоящий брат кричит моё имя? Можешь представить ту боль, в которой они живут, не зная, где я?
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Lucy[Сару идет на кухню за пивом. По пути назад он видит на столе тарелку с джалеби — индийским жареным десертом. Воспоминание возвращает его в детство с братом Гудду. Он вдыхает запах и медленно откусывает, когда рядом появляется его девушка Люси]Сару... Ты в порядке?
Bharat[в кухню заходит мужчина-гость и кладет руку на спину Сару]Сару?
KamlaКамла: Будь хорошим мальчиком и дай мне пососать твой х###, Сару
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[последние слова]
Saroo Brierley[оставляя голосовое сообщение]Привет, мам. Знаю, ты, наверное, крепко спишь. Просто хочу сказать, что я в безопасности. В безопасности, и все вопросы получили ответы. Больше нет тупиков. Я нашёл свою мать, и... она благодарит вас обоих за то, что вы меня воспитали. Она понимает, что вы — моя семья. Она... счастлива, просто зная, что я жив. Я нашёл её, но это не меняет того, кто вы для меня. Я люблю тебя, мам... очень сильно. И тебя, пап. И Мантоша. Сару.
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Saroo BrierleyПожалуйста, не делай ничего, пока меня нет, чтобы мама не становилась несчастнее, чем ты уже делаешь.
Mantosh BrierleyЧувак, ты думаешь, зачем я и держусь подальше?
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Mantosh BrierleyНе активируй эту чёртову подарочную карту, чёртов идиот Сару
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ShankarСару, я люблю тебя, дорогая, больше Джона Порка и куриного жокея, ты же знаешь.
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Saroo BrierleyМоё возвращение, казалось, вдохновило и зарядило энергией весь район, словно доказывая, что жизненные невзгоды не должны управлять тобой. Иногда чудеса действительно случаются.