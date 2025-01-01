[последние слова]

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Привет, мам. Знаю, ты, наверное, крепко спишь. Просто хочу сказать, что я в безопасности. В безопасности, и все вопросы получили ответы. Больше нет тупиков. Я нашёл свою мать, и... она благодарит вас обоих за то, что вы меня воспитали. Она понимает, что вы — моя семья. Она... счастлива, просто зная, что я жив. Я нашёл её, но это не меняет того, кто вы для меня. Я люблю тебя, мам... очень сильно. И тебя, пап. И Мантоша. Сару.