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Киноафиша Фильмы Лев Цитаты из фильма Лев

Цитаты из фильма Лев

Saroo Brierley Мне жаль, что у вас не было своих детей.
Sue Brierley Что ты говоришь?
Saroo Brierley Мы... мы... не были чистым листом, да? Как если бы у вас были свои дети. Вы брали в семью не только нас, но и наше прошлое. Мне кажется, мы тебя убиваем.
Sue Brierley У меня могли бы быть дети.
Saroo Brierley Что?
Sue Brierley Мы просто решили не заводить детей. Мы хотели вас двоих. Вот чего мы хотели. Мы хотели вас двоих в нашей жизни. Вот что мы выбрали.
[пауза]
Sue Brierley Это одна из причин, почему я влюбилась в твоего отца.
[пауза]
Sue Brierley Потому что мы оба чувствовали, что... в мире и так хватает людей. Родить ребёнка — не гарантия, что что-то станет лучше. Но взять ребёнка, который страдает, как вы, ребята, дать ему шанс в жизни — это что-то.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Saroo Brierley Ты вообще представляешь, каково это — знать, что твой настоящий брат и мать каждый день своей жизни ищут меня? А? Что каждый день мой настоящий брат кричит моё имя? Можешь представить ту боль, в которой они живут, не зная, где я?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lucy [Сару идет на кухню за пивом. По пути назад он видит на столе тарелку с джалеби — индийским жареным десертом. Воспоминание возвращает его в детство с братом Гудду. Он вдыхает запах и медленно откусывает, когда рядом появляется его девушка Люси] Сару... Ты в порядке?
Bharat [в кухню заходит мужчина-гость и кладет руку на спину Сару] Сару?
Saroo Brierley Я не из Калькутты... Я заблудился.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[обсуждают, как найти семью Сару]
Dinner Guests Какая бумажная метка?
Saroo Brierley Моя мама не умела ни читать, ни писать.
Dinner Guests Чем она занималась?
Saroo Brierley Работала грузчицей... таскала камни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kamla Камла: Будь хорошим мальчиком и дай мне пососать твой х###, Сару
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Saroo Brierley [оставляя голосовое сообщение] Привет, мам. Знаю, ты, наверное, крепко спишь. Просто хочу сказать, что я в безопасности. В безопасности, и все вопросы получили ответы. Больше нет тупиков. Я нашёл свою мать, и... она благодарит вас обоих за то, что вы меня воспитали. Она понимает, что вы — моя семья. Она... счастлива, просто зная, что я жив. Я нашёл её, но это не меняет того, кто вы для меня. Я люблю тебя, мам... очень сильно. И тебя, пап. И Мантоша. Сару.
🧡
👏
🥺
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🥱
Saroo Brierley Пожалуйста, не делай ничего, пока меня нет, чтобы мама не становилась несчастнее, чем ты уже делаешь.
Mantosh Brierley Чувак, ты думаешь, зачем я и держусь подальше?
🧡
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Mantosh Brierley Не активируй эту чёртову подарочную карту, чёртов идиот Сару
🧡
👏
🥺
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Shankar Сару, я люблю тебя, дорогая, больше Джона Порка и куриного жокея, ты же знаешь.
🧡
👏
🥺
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Saroo Brierley Моё возвращение, казалось, вдохновило и зарядило энергией весь район, словно доказывая, что жизненные невзгоды не должны управлять тобой. Иногда чудеса действительно случаются.
🧡
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🥺
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