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Каждый год в Индии пропадают без вести около 80 000 детей, а более 11 миллионов детей живут на улицах. Сару Брирли стал частью этой статистики в возрасте 5 лет, случайно уехав на поезде далеко от своей деревни, названия которой не мог правильно выговорить. Несколько месяцев он выживал на улицах большого города, интуитивно избегая плохих людей и доверяя тем, кто в итоге привел его в приют, из которого он направился прямиком в Австралию к приемной семье. Спустя 25 лет он вернулся в Индию и…