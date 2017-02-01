Каждый год в Индии пропадают без вести около 80 000 детей, а более 11 миллионов детей живут на улицах. Сару Брирли стал частью этой статистики в возрасте 5 лет, случайно уехав на поезде далеко от своей деревни, названия которой не мог правильно выговорить. Несколько месяцев он выживал на улицах большого города, интуитивно избегая плохих людей и доверяя тем, кто в итоге привел его в приют, из которого он направился прямиком в Австралию к приемной семье. Спустя 25 лет он вернулся в Индию и…
Как зритель я сначала относилась к этой семье с осторожностью, ведь Сару уже доводилось сталкиваться с плохими людьми, которые казались добрыми, но на самом деле оказались со страшными помыслами...
Но потом, все встало на свои места. Николь Кидман в роли приёмной матери великолепна. Чего стоит ее рассказ о том, почему она не родила своих детей, а усыновила двоих индийских детей. История этой женщины потрясает до глубины души.
Хочется отметить, что в середине фильма режиссёр немного затянул с поисками уже взрослого Сару своей настоящей семьи. С другой стороны, это можно объяснить попыткой режиссера максимально показать переживания и мысли героя, как он к этому пришёл и как ищет не только своих родных, но и самого себя.
Очень сильный фильм, призывающий осознать, что самое ценное в жизни человека- его семья. А главному герою повезло, ведь его приемные родители стали для него не менее родными и любящими, чем настоящая мать.
Сама картина заставляет задуматься о многих жизненных проблем и переживаниях сотни и миллионов людей во всем мире. Универсальная история, которая в какой-то мере (части) может произойти с каждым. И , к сожалению, происходит довольно таки чаще, чем мы можем это себе представить.
Однозначный и бесспорный претендент на "Оскар". На мой взгляд, действительно лучший фильм, после "Ла-Ла Лэнд". Лучший фильм, лучшая роль второго плана и музыка!
Обязательно пойду во второй раз на этот фильм.
и такие фильмы должны быть!
хорошая игра актёров, особенно малыш Сару!
второй раз смотреть скорее не стану, но рекомендую!
9 баллов из 10ти!
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