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Lion Лев 2016 / Великобритания / Австралия / США
7.5 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Отзывы о фильме «Лев»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Каждый год в Индии пропадают без вести около 80 000 детей, а более 11 миллионов детей живут на улицах. Сару Брирли стал частью этой статистики в возрасте 5 лет, случайно уехав на поезде далеко от своей деревни, названия которой не мог правильно выговорить. Несколько месяцев он выживал на улицах большого города, интуитивно избегая плохих людей и доверяя тем, кто в итоге привел его в приют, из которого он направился прямиком в Австралию к приемной семье. Спустя 25 лет он вернулся в Индию и…

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https://intrade.bar/68731 1 февраля 2017, 15:50
Оценка
Очень человечный фильм о детстве и о том, кто из этих детей вырастает. О том, как мы проходим мимо чужих проблем или делаем все, чтобы их решить. О том, как легко в современном мире потеряться маленькому человеку, который даже имя свое не в состоянии произнести правильно. О том, что Интернет все-таки правит миром, и благодаря Google можно найти свой дом.О том, как контрастен современный мир - когда на одном континенте мы пользуемся роботами-кассирами, на другом даже не знают, что такое телевидение. Ну и, конечно, фильм в первую очередь о людях и отношениях, о разнообразии и трогательности человеческих историй и судеб. О том, как важно найти свой смысл и свою цель. Да и много еще о чем. Это два часа, не очень динамичных по действию, но очень глубоких и проникновенных по каждому моменту. Очень красивая операторская работа - пейзажи и Индии, и Австралии завораживают. Невероятная актерская игра, особенно детская. И очень цепляет сама идея - фильм основан на реальных событиях. 80 000 детей бесследно пропадают в Индии каждый год, только в Индии, маленький город детей, только за один год. Как это возможно?
1 февраля 2017, 15:50 Ответить
ltv290592 2 февраля 2017, 01:46
Оценка
Замечательный фильм, основанный на реальной истории индийского мальчика Сару, который потерялся и на протяжении нескольких месяцев выживал в незнакомом городе. Но жизнь преподнесла ему подарок: находится семья из Австралии, которая хочет его усыновить.
Как зритель я сначала относилась к этой семье с осторожностью, ведь Сару уже доводилось сталкиваться с плохими людьми, которые казались добрыми, но на самом деле оказались со страшными помыслами...
Но потом, все встало на свои места. Николь Кидман в роли приёмной матери великолепна. Чего стоит ее рассказ о том, почему она не родила своих детей, а усыновила двоих индийских детей. История этой женщины потрясает до глубины души.
Хочется отметить, что в середине фильма режиссёр немного затянул с поисками уже взрослого Сару своей настоящей семьи. С другой стороны, это можно объяснить попыткой режиссера максимально показать переживания и мысли героя, как он к этому пришёл и как ищет не только своих родных, но и самого себя.
Очень сильный фильм, призывающий осознать, что самое ценное в жизни человека- его семья. А главному герою повезло, ведь его приемные родители стали для него не менее родными и любящими, чем настоящая мать.
2 февраля 2017, 01:46 Ответить
Stepan Kovalenko 2 февраля 2017, 09:26
Оценка
Невероятно личный, глубокий и атмосферный фильм, рассказывающий подлинную историю, в которую очень сложно вообразить. Великолепная игра актёров, интереснейший сюжет и красивый саундтрек - все, безусловно, не оставит вас равнодушными и подарит удовольствие некого послевкусие для его обсуждения и обдумывания. Талантливейшее исполнение Николь Кидман. Одна, не постесняюсь это сказать, из лучших ее работ в кино. Появление ее в кадре приковывает к экрану и не отпускает до самого завершения. Превосходная игра Кидман. Настоящее возвращение, после довольно долгого перерыва.
Сама картина заставляет задуматься о многих жизненных проблем и переживаниях сотни и миллионов людей во всем мире. Универсальная история, которая в какой-то мере (части) может произойти с каждым. И , к сожалению, происходит довольно таки чаще, чем мы можем это себе представить.
Однозначный и бесспорный претендент на "Оскар". На мой взгляд, действительно лучший фильм, после "Ла-Ла Лэнд". Лучший фильм, лучшая роль второго плана и музыка!
Обязательно пойду во второй раз на этот фильм.
2 февраля 2017, 09:26 Ответить
suzanna.sergeevna 3 февраля 2017, 21:36
С самого начала фильма создается ощущение присутствия на месте происходящего, будто бы ты проживаешь все эмоции вместе с главным героем, пятилетним потерявшимся мальчиком в Индии: видишь его глазами, чувствуешь его страх, переживаешь, волнуешься вместе с ним. В кинокартине поднимаются самые острые вопросы, такие как: работорговля, беспризорность, нищета. Также раскрываются темы отношений между людьми, сила характера человека , и доброты души человека. Актерский состав не дает ни секунды сомневаться в реальности происходящего. Особенно поразила искренняя игра ребенка в такой драматической роли как Сару. Подкупает еще и то, что фильм основан на реальных событиях. Думаю, что этот фильм можно рекомендовать каждому, но будьте готовы к сильной эмоциональной отдаче..)Приятного просмотра)P.S. Лучше захватить носовые платки;)
3 февраля 2017, 21:36 Ответить
merzljakov1973 9 февраля 2017, 23:48
Небольшая деревушка на западе Индии. В семье без отца растут два брата и маленькая сестренка. Мама работает на сортировке породы в руднике. Старший Гаду-зарабатывает нелегкий хлеб грузчиком и разнорабочим. Пятилетний Сару помогает матери и старается не отставать от брата. Поднимать огромные камни, балансировать на одной ноге на рельсах, доставать еду для мамы приятно для мальчика. Нелегкий труд, недоступные сладости, живописные холмы и бабочки, железная дорога и мечты о хорошей жизни зовут куда-то молодого льва-Шару. Один из вечеров становиться переломным в его жизни. Неожиданный поворот судьбы и поезд уносит спящего мальчика в Калькутту. Словно сама судьба-злодейка уводит его от родных. Нищета и голод сталкивают мальчика с разными людьми на улице. Его хотят продать как куклу, а он сбегает. Богомольцы и храмы дают ему пищу для тела и души. Живой и открытый характер, а также актерские способности помогают выжить в огромном городе. Мужчина из кафе приводит его в полицейский участок. Власти пытаются помочь Сару найти маму. Но этому не суждено случиться, он неверно запомнил название деревни. Детский дом знакомит мальчика с новыми друзьями. Детей учат, воспитывают, некоторых продают. Словно подарок от судьбы получает мальчик из Австралии. Его усыновляет семейная пара и Сару отправляется на другой континент. Вскоре в новую семью попадает и второй мальчик из Калькуттского приюта. Жизнь мальчиков превращается настоящую сказку. Океан, яхта, крикет, песчаные пляжи и забота родителей становятся постоянными спутниками индийских мальчиков. Только не получается забыть свою родную семью и мысль найти маму становиться год от года все острее. Сару становиться одержим этой мыслью. Его покидает аппетит, отдаляется любимая девушка. Приемная мама, которую играет несравненная Николь Кидман, направляет и поддерживает его в этом поиске. Новые друзья советуют ему попробовать поиск Google и Сару в случайно натыкается на карту холмов своей деревушки. Сцена встречи заставляет плакать и сопереживать даже стойких в жизни мужчин. Фильм показывает насколько важна для каждого из нас семья и поддержка. Помощь друзей и наша поддержка людей, которым она необходима.
9 февраля 2017, 23:48 Ответить
Андрей 2 мая 2018, 22:07
Оценка
хороший фильм!
и такие фильмы должны быть!
хорошая игра актёров, особенно малыш Сару!
второй раз смотреть скорее не стану, но рекомендую!
9 баллов из 10ти!
2 мая 2018, 22:07 Ответить
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