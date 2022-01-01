Главные герои фильмов, как и все люди, мечтают иметь детей. Но не у всех получается завести собственного ребенка. И тогда рано или поздно им приходится задуматься об усыновлении. Вот только проблем с чужим ребенком иногда может быть намного больше, чем с родным. Ведь дети всегда стремятся к настоящим родителям.

Пять лучших фильмов про усыновление

Не каждый может решиться взять на воспитание чужого ребенка, ведь большинство людей хотят иметь собственных детей. Но персонажи картин из этой подборки приютили сирот, оставшихся без родителей. Для многих из них усыновление оказалось лучшим решением в жизни. Однако героям некоторых фильмов пришлось пожалеть о своем выборе.

Лев

Лента основана на реальной автобиографии «Долгая дорога домой». В ней Сару Брайерли рассказывает собственную невероятную историю. Мальчиком он жил с матерью, братом и сестрой в индийских трущобах. В 5 лет ребенок потерялся на вокзале и запрыгнул в первый же увиденный поезд. Так он оказался в Калькутте, где его затем усыновила пара из Австралии. Спустя 20 лет к нему неожиданно возвращается память. Он вспоминает, откуда родом, и понимает, что может попытаться найти потерянную родню.

Сару все силы бросает на поиски родственников и вскоре отправляется в родную деревню.

Как прогулять школу с пользой

Действие картины происходит в послевоенной Франции. Поль – один из тех, кто потерял родителей во время войны. Сирота воспитывается в приюте, но руководство находит сведения о его прежней гувернантке. Женщина неохотно соглашается взять мальчика на воспитание, и тот отправляется в сельскую глубинку. Селестина работает в поместье богатого графа. Именно в этой красивой местности Поль найдет лучших друзей. Одним из них станет муж Селестины – лесничий Борель, а другим Татош – браконьер, не дающий покоя егерю. Но главное мальчика еще ждет впереди. Ему предстоит раскрыть тайну своего рождения.

Приключения Реми

Фильм является очередной экранизацией романа «Без семьи», написанного в конце 19-го века. Реми был подкидышем. Младенцем его подобрал каменщик Барберен, который надеялся получить вознаграждение от родителей. Но за ребенком так никто и не пришел, поэтому семья решила избавиться от лишнего рта. Мальчика берет под свое покровительство бродячий артист Виталис. Однажды он слышал, как Реми поет, и теперь хочет учить его. Вместе с мальчиком артист отправляется на гастроли по всей стране.

Это приключение поможет им обоим обрести настоящую семью.

Трудный ребенок

Главный герой этой комедии – маленький сорванец Джуниор. Всю жизнь мальчик скитается из одной семьи в другую, потому что обладает непростым характером. В приюте уже отчаялись организовать его усыновление, когда к ним обратилась бездетная семейная пара. Директор уверяет супругов, что мальчик – настоящее сокровище. Но в первые же дни он демонстрирует свой настоящий характер. Новоиспеченные родители уже готовы вернуть его в детский дом, но узнают о том, что Джуниора отвергали уже 30 раз. Бен понимает, что не может так несправедливо поступить с мальчиком.

Он собирается стать для него настоящим отцом.

Омен

Герои этого легендарного фильма ужасов никогда не планировали усыновление. Преуспевающий дипломат Роберт и его жена с нетерпением ждали рождения первенца. Но их новорожденный ребенок погибает сразу после родов. Мужчина не решается сказать об этом супруге и соглашается на предложение усыновить мальчика, который появился на свет в то же время. Вот только Роберт не подозревает, что берет на воспитание не обычного ребенка, а сына Сатаны. И через несколько лет Дэмиен покажет, на что действительно способен.