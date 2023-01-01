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Лев Лев
Киноафиша Фильмы Лев Награды и номинации фильма Лев
Lion Лев 2016 / Великобритания / Австралия / США
7.8 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Награды и номинации фильма Лев

Вся информация о фильме
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017 Премия Гильдии киноактеров США 2017
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
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