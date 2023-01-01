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Лев
Награды и номинации фильма Лев
Lion
Лев
2016 / Великобритания / Австралия / США
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7.8
Оцените
30
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Награды и номинации фильма Лев
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BAFTA 2017
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 2017
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
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