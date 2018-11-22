Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Имон Фэррен

Имон Фэррен

Eamon Farren
Имон Фэррен
Имон Фэррен Eamon Farren
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
19 мая 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Квинсленд, Австралия
Рост
183 см
Биография Имона Фэррена

Имон Фэррен появился на свет 19 мая 1985 года в штате Квинсленд, расположенном в северной части Австралии. В шестилетнем возрасте вместе с родителями Имон переехал в Голд-Кост, где в юности Фэррен часто посещал вечеринки на пляже, о которых любит вспоминать со светлой ностальгией. В те годы Фэррен увлекся кино и понял, что хочет связать свою жизнь с актерским ремеслом. По его словам, все вокруг убеждали его придумать альтернативу на случай, если карьера актера не задастся, но будущий актер был уверен в себе.

Он окончил французскую школу, а в 2007 году завершил учебу в сиднейском Национальном институте драматического искусства.

Кинодебют Фэррена состоялся в 2001 году, когда он получил роль второго плана в ленте "Аутсайдер" для канала Showtime. Спустя девять лет Фэррен принял участие в знаменитом на весь мир "Твин Пиксе" Дэвида Линча и благодаря этому опыту зарекомендовал себя в международной киноиндустрии. А широкую узнаваемость Имон приобрел в 2019 году после участия в многосерийном проекте "Ведьмак" от стримингового сервиса Netflix.

О личной жизни актера нет информации в открытых источниках, Имон не является активным пользователем социальных сетей и редко обновляет свои страницы в Instagram и Twitter.

Интересные факты о Имоне Фэррене
  • Кумирами своей юности Фэррен называет Дэниела Дэй-Льюиса и Гари Олдмана.
  • Актер поступил на театральный факультет со второго раза. В первый раз из-за своей самоуверенности Фэррен даже не выучил текст для вступительных испытаний.
  • В 2014 году Имон стал обладателем премии Australian Academy of Cinema & Television Arts в качестве лучшего актера второго плана за роль транссексуала в ленте "Карлотта".
  • Имон не проходил прослушивания на роль в третьем сезоне "Твин Пикса". Он даже не планировал приходить на него. Однако когда-то он снимался в фильме "На цепи" дочери Дэвида Линча Дженнифер, который тот видел, так как представители режиссера обратились к агенту Фэррена с предложением для Имона сняться в продолжении легендарного сериала.
Фильмография Имона Фэррена
Исцеляющая
Исцеляющая
фэнтези 2018, Австрия
5.0
Лев
Лев
драма 2016, Великобритания / Австралия / США
7.0
Девушка пробуждается
Девушка пробуждается
комедия, драма 2015, Австралия
6.0
На цепи
На цепи
триллер, ужасы 2012, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Эркюль Пуаро в деле: Джон Малкович и Руперт Гринт на первом фото детектива «Убийство по алфавиту» Кинокомпании BBC One и Amazon опубликовали первый промо-кадр мини-сериала «Убийство по алфавиту», экранизации одноименного романа Агаты Кристи. Джон Малкович примерил на себя образ
Написать
22 ноября 2018 11:02
Все новости
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Приложение киноафиши