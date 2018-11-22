Имон Фэррен появился на свет 19 мая 1985 года в штате Квинсленд, расположенном в северной части Австралии. В шестилетнем возрасте вместе с родителями Имон переехал в Голд-Кост, где в юности Фэррен часто посещал вечеринки на пляже, о которых любит вспоминать со светлой ностальгией. В те годы Фэррен увлекся кино и понял, что хочет связать свою жизнь с актерским ремеслом. По его словам, все вокруг убеждали его придумать альтернативу на случай, если карьера актера не задастся, но будущий актер был уверен в себе.

Он окончил французскую школу, а в 2007 году завершил учебу в сиднейском Национальном институте драматического искусства.

Кинодебют Фэррена состоялся в 2001 году, когда он получил роль второго плана в ленте "Аутсайдер" для канала Showtime. Спустя девять лет Фэррен принял участие в знаменитом на весь мир "Твин Пиксе" Дэвида Линча и благодаря этому опыту зарекомендовал себя в международной киноиндустрии. А широкую узнаваемость Имон приобрел в 2019 году после участия в многосерийном проекте "Ведьмак" от стримингового сервиса Netflix.

О личной жизни актера нет информации в открытых источниках, Имон не является активным пользователем социальных сетей и редко обновляет свои страницы в Instagram и Twitter.