Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Молчание Цитаты из фильма Молчание

Цитаты из фильма Молчание

Rodrigues Я молюсь, но я потерян. Неужели я молюсь тишине?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Inoue Цена твоей славы — их страдания!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Отец Себастьян Родригеш [за кадром] Господи, я сражался с Твоим молчанием.
Голос Иисуса [за кадром] Я страдал рядом с Тобой. Я никогда не молчал.
Отец Себастьян Родригеш Я знаю.
[пауза]
Отец Себастьян Родригеш Но даже если Бог молчал бы всю мою жизнь, до самого сегодняшнего дня, всё, что я делаю, всё, что я сделал... говорит о Нём.
[пауза]
Отец Себастьян Родригеш Именно в молчании я услышал Твой голос.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ferreira Я поступаю так, потому что ты такой же, как я. Ты видишь Иисуса в Гефсимании и считаешь, что твое испытание такое же, как Его. Те пятеро в яме тоже страдают, словно Иисус, но у них нет твоей гордости. Они никогда не сравнивали бы себя с Иисусом. Есть ли у тебя право заставлять их страдать? Я слышал стоны страдающих в этой же камере. И я действовал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ferreira Есть у нас поговорка: «Горы и реки можно передвинуть, а человеческую натуру — нет.»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ferreira Я тоже молюсь, Родригеш. Это не помогает. Молись дальше. Но молись с открытыми глазами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rodrigues Меня тревожит, что они ценят эти жалкие знаки веры больше самой веры. Но как мы можем им это запретить?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ferreira Нас учили любить тех, кто презирал нас.
Father Sebastião Rodrigues Я ничего к ним не чувствую.
Ferreira Только Господь может судить твоё сердце.
[пауза]
Father Sebastião Rodrigues Ты сказал: «Господь».
[пауза]
Ferreira В этом сомневаюсь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rodrigues Меня так тянет. Меня так тянет к отчаянию. Я боюсь. Тяжесть твоего молчания ужасна. Я молюсь, но я потерян. Или я просто молюсь никому? Никому. Потому что тебя нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rodrigues Конечно, Бог слышал их молитвы, когда они умирали. Но слышал ли Он их крики?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dieter Albrecht Это было в 1641 году, во время моего первого путешествия в Японию, когда я, Дитер Альбрехт, наткнулся на самую необычную историю в этих записях. Будучи врачом в крупной голландской торговой компании, я много путешествовал. Но ни одно из чудес, описанных мной в этом журнале, не вызвало столько обсуждений, сколько странное дело отступников-священников. Я подошёл к разгадке этой загадки страны ближе, чем любой европейский хронист. И узнал о судьбах потерянных священников. Иноуэ, инквизитор, обыскивал дома в поисках предметов с скрытыми христианскими изображениями. Двое священников должны были осмотреть эти вещи и подтвердить их назначение. Иногда я сам наблюдал за этим. Голландцы были единственными европейцами, допущенными к торговле в Японии. Все корабли досматривались, чтобы убедиться, что не провозят религиозных предметов. Ничто с изображением креста, святого или четок пройти не могло. Несмотря на все меры, кое-что всё же пронеслось тайком. И для японцев это было так же тревожно, как если бы пролили кровь. Когда Савао Чуэн умер, другой священник взял на себя его обязанности и выполнял их с достоинством. К тому времени я заметил, что он овладел языком довольно хорошо и, похоже, мирился со своей судьбой. Окада Санъэмон жил в Эдо до конца своих дней. Через десять лет мне разрешили посетить Эдо. Японцы охотно сплетничали об Окаде Санъэмоне. Инквизитор Иноуэ требовал от него многократных клятв отречения. И говорят: «Павший священник всё это давал быстро и охотно». Инквизитор продолжал настаивать на периодических проверках всех подозреваемых в христианстве. Окада Санъэмон не был исключением. Иноуэ был решительно настроен не дать забыть этот пример. Особенно самому священнику. В 1667 году внутри амулета слуги по имени Кичидзиро нашли религиозное изображение. Слуга утверждал, что выиграл амулет в азартной игре, никогда не заглядывал внутрь и не мог получить его от Окады Санъэмона, так как тот всегда был под охраной. Кичидзиро забрали. После этого за Окадой Санъэмоном внимательно наблюдали. Во время моего последнего путешествия в 1682 году я спрашивал о нём, и японцы охотно отвечали. Последний священник никогда не признавал христианского Бога. Ни словом, ни символом. Он не говорил о Нём и не молился. Даже когда умирал. Его религиозное дело давно было закончено. Трое стражей стояли у гроба, чтобы убедиться, что его увезут. Только его жене на короткое время разрешили взглянуть на тело и положить туда скромный маморигатана, чтобы отогнать злых духов. Не было видно, чтобы она плакала. Тело обращали по буддийскому обычаю и дали посмертное буддийское имя. Человек, что когда-то был Родригесом, закончился так, как хотели они. И как я видел его впервые — потерянным для Бога. Но в этом, по правде, ответить может только Бог.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Voice of Jesus Иди вперёд, сейчас всё будет хорошо. Наступи на меня. Я понимаю твою боль. Я родился в этот мир, чтобы разделить боль людей. Я нёс этот крест за твою боль. Твоя жизнь теперь со мной. Шагай.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Inoue Наступи на своего Иисуса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rodrigues Кровь мучеников — семя Церкви.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Father Valignano Армия из двоих...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rodrigues Отче, как Иисус мог любить такого негодяя, как этот? Здесь вокруг зло повсюду. Я чувствую его силу, даже его красоту. Но в этом человеке этого нет. Его нельзя назвать злом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Interpreter Путь милосердия. Это значит лишь одно — отказаться от себя. Никто не должен вмешиваться в дух другого человека. Помогать другим — путь Будды и твой путь тоже. Обе религии в этом одинаковы. Нет нужды переманивать кого-либо на одну или другую сторону, когда так много можно разделить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rodrigues Я думал, что мученичество будет моим спасением. Пожалуйста, пожалуйста, Боже, не дай этому стать моим позором. Господь — моя опора и избавитель мой. Мой Бог — помощник мой, и на Него уповаю я. Кровь, ценой превыше всей, пролитая нашим бессмертным Царём, предназначена для искупления мира.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые строки]
Феррейра [рассказ] 1633 год. Pax Christi. Слава Богу. Хотя для нас теперь мало мира на этой земле. Я никогда не знал Японию светлой страной, но и тьмы такой, как сейчас, я не припомню. Весь наш прогресс закончился новыми гонениями, новым давлением, новыми страданиями. Они используют ковши с дырочками, чтобы капли падали медленно, и боль длилась дольше. Каждая маленькая капля воды была словно раскалённый уголь. Губернатор Нагасаки взял четырёх монахов и одного из нашего ордена в Унсэн. Там есть горячие источники. Японцы называют их «адами», отчасти, думаю, из насмешки. И отчасти, должен сказать, по правде.
[отдан приказ и пленников развязывают]
Феррейра Чиновники сказали нашим падре отказаться от Бога и Евангелия Его любви. Но они не только отказались отречься, они просили пытать их, чтобы показать силу своей веры и присутствие Бога внутри. Некоторые оставались на горе 33 дня. История их мужества даёт надежду нам, священникам, что остались здесь тайно. Мы не бросим наших скрытых христиан, живущих в страхе. Мы только крепнем в Его любви.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ichizo [его последние слова] Рай!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Interpreter Ты пользуешься правдой, словно ядом! Забавно слышать такое от священника.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Garupe Это слишком опасно!
Rodrigues Мы сами попросились на эту миссию.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Father Valignano Стоит только ступит��ь на землю этой страны — и ты сразу в зоне высокого риска.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Interpreter Но все знают, что дерево, которое цветет на одной почве, может погибнуть на другой. С христианством то же самое. Здесь листья увядают. Почки засыхают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kichijiro Где место слабому человеку в таком мире?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Inoue Они могут оставаться христианами. Ты можешь найти в этом какое-то утешение. Потому что корни отрезаны.
Rodrigues В болоте ничего не растёт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Garupe ВЗЯТИ МЕНЯ ВМЕСТО НЕГО! ВОЗЬМИ МЕНЯ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ferreira Родригеш, пожалуйста, слушай. Японцы верят только в искажение нашего Евангелия. Значит, они вовсе не верили. Они никогда не верили.
Rodrigues Как ты можешь так говорить? Со времён святого Франциска Ксаверия и до твоих дней здесь были сотни тысяч обращённых.
Ferreira Обращённые?
Rodrigues Обращённые, да!
Ferreira Франциск Ксаверий пришёл сюда, чтобы научить японцев о Сыне Божьем. Но сначала ему пришлось спросить, как называют Бога. «Дайничи», — сказали ему. И хочешь, я покажу тебе их Дайничи?
[Он указывает на солнце в небе]
Ferreira Смотри... вот СОЛНЦЕ Бога. Единородный сын Божий. В Писаниях Иисус воскрес на третий день. В Японии... солнце Бога встаёт каждый день.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rodrigues Обзывай меня как хочешь, но дай мне больше мужества.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Inquisitor Inoue Падре, вы, миссионеры, кажется, не знаете Японию.
Rodrigues А вы, почтенный Инквизитор, похоже, не знаете христианство.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rodrigues Эти люди — самые преданные творения Бога на Земле. Отец Валиньяно, признаюсь, я начал сомневаться — Бог посылает нам испытания, чтобы проверить нас, и всё, что он делает, — во благо, и я молился, чтобы пройти через испытания, как его сын, — но почему их испытания должны быть такими ужасными, и почему, когда я заглядываю в своё сердце, ответы, которые я даю им, кажутся такими слабыми.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ferreira Японцы не могут представить себе бытие вне природы. Для них ничто не превосходит человека.
Rodrigues Нет.
Ferreira Они не могут понять нашу идею христианского Бога.
Rodrigues Нет, ты не прав. Ты не прав! Они поклоняются Богу. Богу, нашему Господу. Они восхваляют имя Дэусу!
Ferreira Это просто другое слово для бога, которого они никогда не знали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dutch Trader Но в этом может ответить только Бог.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Inquisitor Inoue Я хочу, чтобы вы задумались о неизменной любви некрасивой женщины и о том, что бесплодная женщина никогда не должна быть женой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rodrigues ...конечно, Бог слышал их молитвы, когда они умирали... но слышал ли он их крики?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rodrigues Чёрная земля Японии пропитана плачем множества христиан, красная кровь священников лилась рекой, стены церкви рухнули.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Закончить смогли только со второй попытки: почему перестали снимать сериал «Пространство»?
«Плохой вариант для совместной жизни»: психолог рассказал, что будет дальше с Гошей и Катей из «Москвы слезам не верит»
«Такой парень солидный»: Лариса Гузеева назвала главного краша «Этерны»
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше