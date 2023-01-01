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Молчание
Молчание, 2016: актеры и роли
Silence
Молчание
2016 / США
Трейлер
7.6
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Молчание, 2016: актеры и роли
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Режиссер
Мартин Скорсезе
Martin Scorsese
В ролях
Адам Драйвер
Adam Driver
Лиам Нисон
Liam Neeson
Эндрю Гарфилд
Andrew Garfield
Киран Хайндс
Ciarán Hinds
Таданобу Асано
Tadanobu Asano
Нана Комацу
Nana Komatsu
Синья Цукамото
Shinya Tsukamoto
Рё Касэ
Ryô Kase
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Michie Itô
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