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Иссэй Огата
Иссэй Огата
Issey Ogata
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Иссэй Огата
Issey Ogata
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Дата рождения
22 февраля 1952
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Фукуока, Япония
Рост
171 см
Биография Иссэй Огата
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Фильмография Иссэй Огата
В плену у сакуры
драма, мелодрама, исторический
2019, Япония
5.0
Волшебное кимоно
драма, комедия, детектив
2017, Латвия / Япония / Эстония
5.0
Один и два
драма
2000, Япония / Тайвань
8.0
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Лавстори во время войны: интервью с режиссером Масаки Иноуэ
10 декабря в прокат вышел новый фильм Масаки Иноуэ «В плену у сакуры» – история любви русского офицера Александра Сорокина и сестры милосердия Юи во время русско-японской войны. Накануне премьеры мы встретились с режиссером и поговорили о съемках в Санкт-Петербурге, правде и вымысле в фильме, а также о культурных различиях Востока и Запада.
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10 декабря 2020 15:12
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