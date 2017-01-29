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Молчание Молчание
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Silence Молчание 2016 / США
7.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Молчание»

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Наша рецензия

В Японии этот период называют эпохой «какурэ-кириситан» (временем скрывающихся христиан). Дело в том, что в 16-м веке, в связи с развитием торговли, на Острова стали все чаще приезжать европейцы. В том числе и миссионеры. И уже к началу века 17-го от 200 000 до 300 000 японцев приняли католичество. Однако властям эта ситуация показалась опасной, и они понемногу стали христиан притеснять. А в 1614-м и вовсе приняли Эдикт об Изгнании, после которого католические проповедники…

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Dina 29 января 2017, 23:04
Оценка
О, это такой фильм, действительно "молчание". Весь фильм зал смотрел и молчал. А идет он почти 3 часа), для такого серьезного фильма многовато, но смотреть интересно. Сложно следить за картинкой и читать текст, т.к. показывают на английском с субтитрами. А картинка отличная, как и игра всех актеров.

Понравится тем, кто любит историю, культуру, кто любит подумать. Не для легкого просмотра.
29 января 2017, 23:04 Ответить
Тамара Моисеенко 31 января 2017, 23:55
Оценка
Гениальный фильм.
31 января 2017, 23:55 Ответить
Anastasia Ganina 15 августа 2017, 22:15
I pray but I am lost. Am I just praying to silence?
После просмотра нового фильма Молчание (Silence, 2016, Мартин Скорсезе) я до сих пор нахожусь в таком меланхолично-размышляющем состоянии. Семилетняя работа культового режиссера рассказывает о событиях в Японии XVII века, куда приплыли священники иезуиты для обращения местных жителей в христианство. Однако, правительство этой страны крайне негативно относится к новой вере и использует достаточно жесткие меры для её искоренения. Не в даваясь в вопросы веры и религии, которые, конечно, в первую очередь потянешься обсуждать, когда выйдешь из кинотеатра, лучше сначала расскажу о фильме.
Сама картинка просто изумительная, Скорсезе вернулся к 35 мм пленки для съемок, который не использовал со времен Острова проклятых в 2009 году, полностью перейдя на цифровой формат. Операторская работа восхищает, приятно даже просто наблюдать за картинкой этих девственных лесов рядом с деревушками. В фильме использована такая игра контраста между природой с её невероятной зеленью, мощью океана и твердости скал, на фоне которых все эти люди смотрятся еще более жалкими, грязными и безобразными. Быт и обычаи переданы с большой скрупулезностью, начиная с бедных деревушек с соломенными крышами, разрушенных домов и самураев, гейш, буддийских храмов и нарядов священников. Во многом потому что это что-то неизвестное и далекое, о чем редко говорят и снимают фильмы. и самое главное: тишина. В фильме нет ни одного музыкального сопровождения, только шум листвы, плеск волн и голоса людей. Это делает его намного более напряженным, передается боль и отчаяние.
Отдельно скажу про актерскую игру. Честно признаюсь, хоть и говорят, что это лучшая роль Лиама Нисона за многие годы, я больше впечатлена талантом Эндрю Гарфилда. Он меня действительно удивил, заставил поверить и сопереживать ему. Ставка всего фильма сделана именно на его внутреннюю борьбу и тяжелый жизненный выбор: отречься от своей веры или подвергнуть людей страданиям. Искра в его глазах на самом деле виднелась - и простит меня Райан Гослинг - но по-моему мнению, Эндрю больше достоен номинации на Оскар за лучшую мужскую роль.
Вообще это фильм о силе веры, о тех страданиях, которые может вынести человек, о борьбе, истории и традициях. Я лично приняла сторону старого японского инквизитора, но каждый после этого фильма останется при своем мнении - здесь нет смысла переубеждать или спорить о чем-то. Потому что фильм достойный, сильный, серьезный, в чем-то жестокий, где-то полный надежды. Так что обязательно советую его тем, кто хочет подумать над фильмом, а не просто бессмысленно провести время.
15 августа 2017, 22:15 Ответить
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