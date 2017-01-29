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В Японии этот период называют эпохой «какурэ-кириситан» (временем скрывающихся христиан). Дело в том, что в 16-м веке, в связи с развитием торговли, на Острова стали все чаще приезжать европейцы. В том числе и миссионеры. И уже к началу века 17-го от 200 000 до 300 000 японцев приняли католичество. Однако властям эта ситуация показалась опасной, и они понемногу стали христиан притеснять. А в 1614-м и вовсе приняли Эдикт об Изгнании, после которого католические проповедники…