В Японии этот период называют эпохой «какурэ-кириситан» (временем скрывающихся христиан). Дело в том, что в 16-м веке, в связи с развитием торговли, на Острова стали все чаще приезжать европейцы. В том числе и миссионеры. И уже к началу века 17-го от 200 000 до 300 000 японцев приняли католичество. Однако властям эта ситуация показалась опасной, и они понемногу стали христиан притеснять. А в 1614-м и вовсе приняли Эдикт об Изгнании, после которого католические проповедники…
Понравится тем, кто любит историю, культуру, кто любит подумать. Не для легкого просмотра.
После просмотра нового фильма Молчание (Silence, 2016, Мартин Скорсезе) я до сих пор нахожусь в таком меланхолично-размышляющем состоянии. Семилетняя работа культового режиссера рассказывает о событиях в Японии XVII века, куда приплыли священники иезуиты для обращения местных жителей в христианство. Однако, правительство этой страны крайне негативно относится к новой вере и использует достаточно жесткие меры для её искоренения. Не в даваясь в вопросы веры и религии, которые, конечно, в первую очередь потянешься обсуждать, когда выйдешь из кинотеатра, лучше сначала расскажу о фильме.
Сама картинка просто изумительная, Скорсезе вернулся к 35 мм пленки для съемок, который не использовал со времен Острова проклятых в 2009 году, полностью перейдя на цифровой формат. Операторская работа восхищает, приятно даже просто наблюдать за картинкой этих девственных лесов рядом с деревушками. В фильме использована такая игра контраста между природой с её невероятной зеленью, мощью океана и твердости скал, на фоне которых все эти люди смотрятся еще более жалкими, грязными и безобразными. Быт и обычаи переданы с большой скрупулезностью, начиная с бедных деревушек с соломенными крышами, разрушенных домов и самураев, гейш, буддийских храмов и нарядов священников. Во многом потому что это что-то неизвестное и далекое, о чем редко говорят и снимают фильмы. и самое главное: тишина. В фильме нет ни одного музыкального сопровождения, только шум листвы, плеск волн и голоса людей. Это делает его намного более напряженным, передается боль и отчаяние.
Отдельно скажу про актерскую игру. Честно признаюсь, хоть и говорят, что это лучшая роль Лиама Нисона за многие годы, я больше впечатлена талантом Эндрю Гарфилда. Он меня действительно удивил, заставил поверить и сопереживать ему. Ставка всего фильма сделана именно на его внутреннюю борьбу и тяжелый жизненный выбор: отречься от своей веры или подвергнуть людей страданиям. Искра в его глазах на самом деле виднелась - и простит меня Райан Гослинг - но по-моему мнению, Эндрю больше достоен номинации на Оскар за лучшую мужскую роль.
Вообще это фильм о силе веры, о тех страданиях, которые может вынести человек, о борьбе, истории и традициях. Я лично приняла сторону старого японского инквизитора, но каждый после этого фильма останется при своем мнении - здесь нет смысла переубеждать или спорить о чем-то. Потому что фильм достойный, сильный, серьезный, в чем-то жестокий, где-то полный надежды. Так что обязательно советую его тем, кто хочет подумать над фильмом, а не просто бессмысленно провести время.
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