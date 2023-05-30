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Киноафиша Новости Мартин Скорсезе встретился с Папой Римским и анонсировал новый фильм об Иисусе Христе

Мартин Скорсезе встретился с Папой Римским и анонсировал новый фильм об Иисусе Христе

30 мая 2023 11:10
Мартин Скорсезе встретился с Папой Римским и анонсировал новый фильм об Иисусе Христе

Ранее режиссер экранизировал известный роман Никоса Казандзакиса «Последнее искушение Христа».

После триумфального показа «Убийц цветочной луны» на 76-м Каннском кинофестивале Мартин Скорсезе вместе со своей женой Хелен Моррис отправился в итальянское турне, где побывал в Ватикане на аудиенции Папы Римского Франциска. В рамках встречи режиссер торжественно анонсировал новый фильм об Иисусе Христе. Ниже приедена его цитата с пресс-коференции:

«Я откликнулся на призыв Папы Римского к творцам единственным известным мне способом: придумал и написал сценарий фильма об Иисусе. И я собираюсь приступить к его съемкам».

Не вдаваясь в детали, Скорсезе отметил, что эта задумка может превратиться в его следующий фильм. Режиссер имеет особую страсть к религиозной тематике. Ранее он снял противоречивую драму «Последнее искушение Христа» (1988) с Уиллемом Дефо в главной роли и «Молчание» (2016), повествующее о преследовании монахов-иезуитов в Японии. В этой картине ведущие роли сыграли Эндрю Гарфилд, Адам Драйвер и Лиам Нисон. Франциск является первым папой-иезуитом. В свое время он тоже вступил в орден в надежде стать миссионером в Японии.

Премьера «Убийц цветочной луны» состоится 6 октября, а после кинопрокатного релиза фильм будет выпущен на стриминговом сервисе Apple TV+.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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