Мейнстрим, 2020

Фильм режиссера Джии Копполы повествует о молодых бунтарях, грабящих интернет-культуру своего времени, обменивая эти ценности на большие деньги и подписчиков в социальных сетях, но при всем этом тщетно ищущих обычной любви.

Фрэнки (Майя Хоук), разочарованная в жизни девушка, вместе с начинающим писателем и певцом Джейком (Нат Вулф) работает барменом в грязном комедийном клубе с низкой арендной платой где-то недалеко от Голливуда. Днем она слоняется по Лос-Анджелесу, рассеянно снимая маленькие нигилистические виньетки, чтобы затем загрузить их на свой канал на YouTube, у которого ничтожно мало подписчиков. Однажды она случайно снимает парня, одетого как мышь. Он стоит во дворе торгового центра перед репродукцией картины Кандинского и, когда замечает, что его снимают, начинает выступать с антипотребительской речью для постепенно собирающейся вокруг него толпы зевак.

Парня в костюме мыши зовут Линк (Эндрю Гарфилд). Он неряшливый современный философ с загадочным прошлым и, что крайне удивительно, совершенно не пользующийся мобильным телефоном. Тем не менее, когда Фрэнки выкладывает видео с его участием на свой канал и оно начинает стремительно набирать популярность, она выслеживает Линка и предлагает ему вместе с ней продумать план, как прославиться в интернете, разоблачая пустоту и бессодержательность всемирной сети. На удивление многие молодые люди будут охотно поддерживать Линка и Фрэнки. Новые видеоролики принесут им еще больше популярности, а вместе с этим и подкованного в социальных сетях агента в исполнении Джейсона Шварцмана.