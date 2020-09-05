Мейнстрим, 2020

Фильм режиссера Джии Копполы повествует о молодых бунтарях, грабящих интернет-культуру своего времени, обменивая эти ценности на большие деньги и подписчиков в социальных сетях, но при всем этом тщетно ищущих обычной любви.
Фрэнки (Майя Хоук), разочарованная в жизни девушка, вместе с начинающим писателем и певцом Джейком (Нат Вулф) работает барменом в грязном комедийном клубе с низкой арендной платой где-то недалеко от Голливуда. Днем она слоняется по Лос-Анджелесу, рассеянно снимая маленькие нигилистические виньетки, чтобы затем загрузить их на свой канал на YouTube, у которого ничтожно мало подписчиков. Однажды она случайно снимает парня, одетого как мышь. Он стоит во дворе торгового центра перед репродукцией картины Кандинского и, когда замечает, что его снимают, начинает выступать с антипотребительской речью для постепенно собирающейся вокруг него толпы зевак.
Парня в костюме мыши зовут Линк (Эндрю Гарфилд). Он неряшливый современный философ с загадочным прошлым и, что крайне удивительно, совершенно не пользующийся мобильным телефоном. Тем не менее, когда Фрэнки выкладывает видео с его участием на свой канал и оно начинает стремительно набирать популярность, она выслеживает Линка и предлагает ему вместе с ней продумать план, как прославиться в интернете, разоблачая пустоту и бессодержательность всемирной сети. На удивление многие молодые люди будут охотно поддерживать Линка и Фрэнки. Новые видеоролики принесут им еще больше популярности, а вместе с этим и подкованного в социальных сетях агента в исполнении Джейсона Шварцмана.
Актриса Майя Хоук своеобразно продвигала фильм, устроив своим подписчикам в Instagram экскурсию по киностудии Loyal Studios. Актриса в это время прогуливалась обнаженной по коридорам студии. В коротком видеоролике Майя Хоук накинула на себя лишь синий пиджак и была вся усыпана блестками для тела. Позже актриса призналась, что в тот момент была пьяна.
Актриса Майя Хоук является дочерью актеров Итана Хоука и Умы Турман. Мировую известность ей принесли роли в таких проектах, как «Однажды в… Голливуде», «Очень странные дела» и «Маленькие женщины».
Режиссер Джиа Коппола является внучкой именитого режиссера Фрэнсиса Форда Копполы.
Это второй полнометражный фильм для режиссера Джии Копполы.
5 сентября 2020 года на Венецианском кинофестивале состоялась мировая премьера фильма.
Дата релиза картины запланирована на май 2021 года.
Фильм был отобран для показа на кинофестивале Telluride в сентябре 2020 года, однако смотр был отменен из-за пандемии COVID-19.
В феврале 2021 года компания IFC Films приобрела права на фильм и назначила его выпуск на май 2021 года.
В октябре 2018 года стало известно, что Майя Хоук, Эндрю Гарфилд, Джейсон Шварцман и Нат Вулф присоединились к актерскому составу фильма.
Режиссер картины Джиа Коппола также написала сценарий к фильму в соавторстве со сценаристом Томом Стюартом.
Продюсер Фред Бергер, который был номинирован на премию «Оскар» в 2016 году за мюзикл «Ла-Ла Ленд», выступил продюсером картины Джии Копполы.
В мае 2019 года стало известно, что к актерскому составу фильма присоединились актеры Джонни Ноксвил, Алекса Деми, Крис Мессина и Коллин Кэмп.
Абсурдная голливудская история стремительного восхождения безымянных звёзд в безумном мире интернет-шоу-бизнеса.