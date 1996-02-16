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Фильмография
Нана Комацу
Nana Komatsu
Киноафиша
Персоны
Нана Комацу
Нана Комацу
Nana Komatsu
Дата рождения
16 февраля 1996
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Путешественник
,
Актёр ужасов
,
Герой боевиков
Биография Наны Комацу
Родилась 16 февраля 1996 года. Токио, Япония.
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