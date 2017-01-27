«Молчание»: Рецензия Киноафиши

Последнее искушение Себастьяна

В Японии этот период называют эпохой «какурэ-кириситан» (временем скрывающихся христиан). Дело в том, что в 16-м веке, в связи с развитием торговли, на Острова стали все чаще приезжать европейцы. В том числе и миссионеры. И уже к началу века 17-го от 200 000 до 300 000 японцев приняли католичество. Однако властям эта ситуация показалась опасной, и они понемногу стали христиан притеснять. А в 1614-м и вовсе приняли Эдикт об Изгнании, после которого католические проповедники были вынуждены покинуть страну. Или уйти в подполье.

Кадр из фильма Мартина Скорсезе «Молчание»

Однако одним Эдиктом дело не обошлось. Преследования начались серьезные. Тех, кого подозревали в запрещенной вере, пытали неделями. Часто казнили. Стал распространенным так называемый обряд «фуми-э», когда от испытуемого требовалось наступить на икону, тем самым доказав, что он не христианин. Или что он отрекается от христианства. Отказ от такой процедуры означал верную и жуткую смерть. Людей жгли живьем, подвешивали вниз головой, распинали на крестах…

Кадр из фильма Мартина Скорсезе «Молчание»

Тем не менее, некоторые священники уезжать отказались. Среди них был и некто Феррейра (Лиам Нисон) – один из самых уважаемых португальских миссионеров. Однако вскоре до епископата начали доходить слухи, что падре отрекся от веры и даже принял буддизм. Такая клевета его учеников возмутила. И они сами решают поехать в Страну Восходящего Солнца, дабы своего наставника отыскать. Правда, епископат был против: поездка показалась бессмысленной и слишком опасной (за голову католического священника в Японии платили баснословную сумму), однако Себастьян Родригес и Франсиско Гаррпе (Эндрю Гарфилд и Адам Драйвер) на уговоры не поддались…

Кадр из фильма Мартина Скорсезе «Молчание»

К этому фильму Мартин Скорсезе шел 28 лет. Да-да, иногда так бывает. Говорят, что на премьере фильма «Последнее искушение Христа» к нему подошел архиепископ и подарил книгу – исторический роман Сюсаку Эндо о преследовании христиан. Скорсезе сразу понял, что будет это снимать. Однако первый вариант сценария ему не понравился. Да и поиск денег не увенчался успехом. Пришлось взяться за другие проекты. Тем не менее, «Молчание» не отпускало. В итоге, сценарий писался и переписывался пятнадцать лет. Еще почти столько же потребовалось на всё остальное…

Кадр из фильма Мартина Скорсезе «Молчание»

Но фильм оказался тяжелым испытанием не только для режиссера. Для зрителя он тоже будет испытанием не из легких. Те, кто любят г-на Скорсезе за «Славных парней», за «Остров проклятых», за «Отступников» и за «Банды Нью-Йорка» - скорее всего, «Молчание» не для вас. А если вы еще и являетесь атеистом – то и подавно. Человек неверующий, никогда не сталкивающийся с проблемами религиозного плана, вряд ли поймет большую часть того, что хочет сказать Скорсезе.

Кадр из фильма Мартина Скорсезе «Молчание»

Это фильм-размышление, фильм-медитация. Пусть не смущают вас масштаб съемок и экзотическая картинка: «Молчание» - очень камерная работа. Она сосредоточена на самой себе, на мелочах, на деталях, на внутреннем мире человека, который постоянно пытается разобраться в своих подводных течениях – и никак разобраться не может. Несмотря на название, «Молчание» многословно. И даже чересчур. Не могу сказать, что это серьезный плюс (скорее, серьезный минус), однако причина такой «разговорчивости» очевидна: Скорсезе пытается зафиксировать каждый момент, каждый нюанс внутренней борьбы человека, идущего через ад к Богу.

Кадр из фильма Мартина Скорсезе «Молчание»

Важно и то, что провокационности «Последнего искушения Христа» в фильме нет. Конечно, есть религиозные догматы, с которыми Скорсезе спорит, однако это противоречия, в общем, не столь существенны. Правда, иногда параллели между путем Себастьяна и путем Иисуса кажутся уж слишком нарочитыми, но… Но, возможно, это мое личное восприятие. Так что если вы готовы к долгому и неспешному разговору о вере, то постарайтесь «Молчание» не пропустить.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 26-го января

Расписание и покупка билетов на фильм «Молчание»