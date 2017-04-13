Яна + Янко, 2017

Наталья Меркулова, создательница фильмов «Интимные места» и «Сын Росомахи» выпускает свою новую картину под названием «Яна + Янко». В ней сыграли такие отечественные актёры, как Александр Ревва («Суперплохие», «Трансформер»), Максим Виторган («День выборов», «Рыба-мечта»), Олеся Судзиловская («Мама не горюй», «Ландыш серебристый»), Артур Смольянинов («Нирвана», «Русалка») и другие.

Сюжет фильма «Яна + Янко» тесным образом связан с телевизионным проектом Натальи Меркуловой «Сын Росомахи». В центре сюжета - успешная женщина Яна, которая работает главным редактором в одном модном журнале. Однажды в своих корыстных целях она решает усыновить ребёнка из детского дома. Им становится цыганёнок по имени Янко. Вот только Яна не подозревала, как круто изменится её жизнь, ведь парень оказался настоящим непоседой, который вечно всё портит. Героиня начинает думать, как же избавиться от мальчика, но это оказывается совсем не выгодно для её репутации...