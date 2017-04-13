Яна + Янко, 2017

Наталья Меркулова, создательница фильмов «Интимные места» и «Сын Росомахи» выпускает свою новую картину под названием «Яна + Янко». В ней сыграли такие отечественные актёры, как Александр Ревва («Суперплохие», «Трансформер»), Максим Виторган («День выборов», «Рыба-мечта»), Олеся Судзиловская («Мама не горюй», «Ландыш серебристый»), Артур Смольянинов («Нирвана», «Русалка») и другие.
Сюжет фильма «Яна + Янко» тесным образом связан с телевизионным проектом Натальи Меркуловой «Сын Росомахи». В центре сюжета - успешная женщина Яна, которая работает главным редактором в одном модном журнале. Однажды в своих корыстных целях она решает усыновить ребёнка из детского дома. Им становится цыганёнок по имени Янко. Вот только Яна не подозревала, как круто изменится её жизнь, ведь парень оказался настоящим непоседой, который вечно всё портит. Героиня начинает думать, как же избавиться от мальчика, но это оказывается совсем не выгодно для её репутации...
- Практически все актёры играли в прошлом проекте Натальи Меркуловой «Сын росомахи»
- Один из ценаристов Алексей Чупов уже работал с Натальей Меркуловой на съёмках фильма «Интимные места»
- Продюсерами фильма являются Анна Меликян и Олег Кириченко, известные по картине «Русалка». В этом фильме также сыграл Артур Смольянинов, который исполняет одну из ролей в «Яна + Янко»
- Бюджет картины составил около 150 миллионов
- Сюжет фильма «Яна + Янко» напоминает известный американский мюзикл «Энни»
Яна, главная героиня фильма, очень успешная женщина, главный редактор модного журнала. Считая себя вполне самодостаточной и состоявшейся, она является яркой представительницей движения «чайлд-фри». Добившись популярности, Яна уверенно идёт вперёд , не желая поступаться собственными принципами. Неожиданно над благополучием Яны сгущаются тучи, и чтобы укрепить позиции и не испортить репутацию, она соглашается на немыслимый шаг - усыновить ребёнка. Яна забирает к себе из детского дома маленького цыганёнка по имени Янко. Вот только Яна даже и не подозревала, чем обернётся для неё такой пиар-ход. Кареглазый весёлый мальчишка оказался задиристым сорванцом и непоседой, сорвиголовой и хулиганом, постоянно находящим на свою бедовую голову массу неприятностей. Яна сожалеет о своём необдуманном порыве и ругает себя за то, что так глупо и безответственно испортила свою жизнь. Ей никак не удаётся справиться с хулиганом, и она думает, как бы избавиться от Янко. Но отдать ребёнка обратно - значит сдаться и выставить себя на всеобщее посмешище. Чем закончится её необдуманное «материнство» и справится ли она с проблемами, которые ей изо дня в день «подбрасывает» неугомонный приёмыш - мы совсем скоро узнаем в кино.