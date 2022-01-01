Прокатчик 25-й этаж

25th Floor Film Company («25 этаж») является продюсерско-инвестиционной компанией полного цикла. Она была основана в 2013 году и изначально занималась продюсированием, а также производством кино-/телепроектов. С 2015 года в компании открылось дистрибьюционное направление. Ещё одним нововведением стало производство документальных картин, посвящённых спорту или тесно связанных с ним.

Первым релизом стал мультфильм «Оз: Возвращение в Изумрудный город». В последующие годы при пассивном и прямом участии компании «25 этаж» в прокат вышли такие картины, как «Superнянь», «Мисс переполох», «Убей своих друзей», «Коробка», «Чистое искусство» и другие. «25 этаж» с 2014 года активно сотрудничает с компанией All Media, занимаясь совместной дистрибуцией фильмов.