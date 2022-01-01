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Прокатчик 25-й этаж

О прокатчике

25th Floor Film Company («25 этаж») является продюсерско-инвестиционной компанией полного цикла. Она была основана в 2013 году и изначально занималась продюсированием, а также производством кино-/телепроектов. С 2015 года в компании открылось дистрибьюционное направление. Ещё одним нововведением стало производство документальных картин, посвящённых спорту или тесно связанных с ним.

Первым релизом стал мультфильм «Оз: Возвращение в Изумрудный город». В последующие годы при пассивном и прямом участии компании «25 этаж» в прокат вышли такие картины, как «Superнянь», «Мисс переполох», «Убей своих друзей», «Коробка», «Чистое искусство» и другие. «25 этаж» с 2014 года активно сотрудничает с компанией All Media, занимаясь совместной дистрибуцией фильмов.

Фильмы
Ботнет
драма, криминал 2017, Россия
0.0
Лавстори
Лавстори
комедия, мелодрама, приключения 2017, Россия
0.0
Яна + Янко
Яна + Янко
семейный, комедия 2017, Россия
0.0
Рыжие
детский, семейный 2017, Россия
0.0
Приключения чокнутого профессора
Приключения чокнутого профессора
комедия, приключения, семейный 2017, Россия
0.0
Чистое искусство
Чистое искусство
триллер, детектив 2016, Россия
0.0
Паранормальный отряд
Паранормальный отряд
комедия 2016, США
0.0
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О чем молчат французы
О чем молчат французы
триллер, исторический, комедия 2016, Россия
0.0
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