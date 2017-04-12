«Яна + Янко»: Рецензия Киноафиши

Счастье в добровольно-принудительном порядке

Очаровательную историю о том, как дети дарят счастье матери, рассказывает нам фильм «Яна+Янко» от режиссера Натальи Меркуловой («Интимные места», «Сын Росомахи»). История, в принципе, получилась довольно интересной и живой: ребенок не родной, а приемный, и счастье привносит в жизнь своей новой матери в порядке добровольно-принудительном.

Янко, как настоящий мужчина, оставляет за собой право решать, когда ему ложиться спать, чем завтракать и что делать. По своему характеру у Даниля Зинатуллина получился настоящий Вождь Краснокожих О.Генри: изобретательный, активный, шкодливый. Подобно литературному герою, Янко вовлекает всех вокруг в свою игру в индейцев, навязывает им свои принципы, свое видение «хорошо-плохо», по-детски наивно считая, что имеет право решать, какой мужчина его новой маме подойдет лучше. Впрочем, устами младенца глаголит истина, особенно если у этого младенца, помимо капризного нрава и взрывного характера, обнаруживаются вполне взрослые суждения о жизни и своем месте в нем.

Кадр из фильма «Яна+Янко»

«Яна+Янко» перекликается не только с «Вождем краснокожих»: здесь и «Энни», и «Дьявол носит Prada», и «Супергерл». Образ американской успешной деловой женщины у руля крупной медиакорпорации в фильме изначально представлен довольно шаблонно. Но Яну Олесе Судзиловской удалось все же сделать своей: в отличие от голливудских предшественниц, которые играли железную хватку до самого конца, лишь в краткие моменты проявляя слабину по отношению к своим людям, Яна – соединение двух противоположностей. Сила, рациональность и прагматичность сочетаются в ней с чувственностью и слабостью. «Женщина остается женщиной» - обнадеживает нас главная героиня.

Кадр из фильма «Яна+Янко»

Наталья Меркулова сделала удачный ход: сильная женщина – достаточно изученный кинематографом архетип, – оказавшись в экстремальной ситуации, требующей от нее проявления чувственности, вполне ожидаемо пытается вернуться в свое первоначальное состояние. В итоге, Яна, с помощью Янко, находит золотую середину и получает все – и крепкую семью с любимым и сыном, и карьеру, и звание «Женщины года», и победу над соперницей.

Кадр из фильма «Яна+Янко»

К чести сценаристов (Екатерина Мавроматис, Алексей Чупов, Наталья Меркулова), логика в «Яна+Янко» проработана достаточно тщательно. Ни один персонаж в произведении не появляется просто так, вовлекаясь в сюжет и влияя на происходящее. Каждый из них – проработанный и осмысленный образ, достаточно понятный для отечественного зрителя. Но чистый и выверенный сценарий приводит к тому, что искушенной аудитории сразу же становится понятно, с кем, в итоге, будет счастлива Яна, сможет ли она поладить с приемным сыном, и будет ли проникновенная речь с наградой «Женщина года» в руках перед телекамерами. Это все лишь позволяет картине в очередной раз напомнить всем про простые прописные истины, приправив их новым, современным осмыслением.

Кадр из фильма «Яна+Янко»

Выверенный сценарий, приятая картинка, яркие, живые и знакомые типажи персонажей; «Яна+Янко» - пример умного юмора, который будет понятен и принят каждым членом семьи. Закостенелым карьеристам фильм напомнит про то, что нужно в любой ситуации оставаться человеком и не забывать про ценности жизни. Девушкам – что хороший парень куда надежнее плохого, который исчезнет, стоит столкнуться с трудностями. Юношам – что девушкам в первую очередь нужна поддержка и внимание. Родителям и их детям – что никто никому ничего не должен и лишний раз сказать родным «спасибо» все же стоит.

Потапова Галина

Фильм в прокате с 13 апреля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Яна+Янко»