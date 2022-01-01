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Линдси Дункан
Линдси Дункан
Lindsay Duncan
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Линдси Дункан
Lindsay Duncan
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Дата рождения
7 ноября 1950
Возраст
71 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Эдинбург, Шотландия, Великобритания
Рост
168 см
Биография Линдси Дункан
Родилась 7 ноября 1950 года. Эдинбург, Шотландия.
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Фильмография Линдси Дункан
Опасная вечеринка
ужасы
2021, Великобритания
5.0
Сделано в Италии
комедия
2020, Великобритания / Италия
6.0
Моя Зои
драма
2019, Великобритания / Франция / Германия
5.0
Малыш Джо
фантастика, триллер
2019, Австрия / Великобритания / Германия
5.0
TheatreHD: Хансард
спектакль
2019, Великобритания
0.0
Одаренная
драма
2017, США
7.0
Последний пассажир
детектив, триллер, боевик
2013, Великобритания
5.0
Уик-энд в Париже
комедия, мелодрама
2013, Великобритания
6.0
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