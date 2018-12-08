Наша рецензия

Мэри (МакКенна Грейс) семь лет, и она не горит желанием идти в школу и хочет учиться дома. Но ее опекун Фрэнк (Крис Эванс) уже все решил: без общения со сверстниками ребенку нельзя, а так племянница проводит время преимущественно с ним, одноглазым котом Фрэдом, которого она нашла на помойке, и Робертой (Октавия Спенсер), веселой соседкой, частенько присматривающей за девочкой. В первый же учебный день Мэри продемонстрировала экстраординарные математические способности: «1+1» -…