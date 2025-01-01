Frank AdlerНе знаю. У меня есть своё мнение. Но это только моё мнение, и я могу ошибаться. Так зачем мне портить твоё? Пользуйся головой. Но и не бойся верить в что-то.
Mary AdlerХм. Был один парень по телевизору, который сказал, что бога *нет*.
Frank AdlerЕдинственное отличие атеистов по телевизору от Роберты в том, что Роберта любит тебя. Она пытается помочь. Знаешь что? Так или иначе, в конце мы все снова будем вместе. Ты же этого и хочешь, верно?
Frank AdlerОбожаю этого парня. Делай, что он говорит. Но знаешь что — так или иначе мы все в итоге снова вместе.
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Roberta TaylorИ мне надо поверить, что ты знаешь, что делаешь? Ты даже белого адвоката найти не смогла.
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Frank AdlerОна не такая, как все, но если Эйнштейн умеет ездить на велосипеде, значит, и она сможет.
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Frank AdlerМисс Дэвис, если мы отделим наших лидеров — если мы изолируем их от таких людей, как вы и я — вы получите "конгрессменов". Так что извините. Я бы с радостью принял ваше предложение, но Мэри остаётся. Если только вы её не выгоните.
Gloria DavisЭто ошибка. Мы никогда не сможем воспитать этого ребёнка на том уровне, которого она достойна.
Mary AdlerКвадратный корень — 87,7 с копейками. А теперь — что значит ad nauseam?
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Evelyn[даёт показания в суде о матери Мэри]Дайан была не такой, как все. Она была необыкновенной. А у необыкновенных людей свои особые проблемы и потребности. Вы даже не представляете, какой потенциал в ней скрывался. Один на миллиард. И вы бы сказали: «Ладно, выбросим это, чтобы мальчик, который косит наш двор, смог завоевать девчонок». Но, может, прежде чем принимать такое решение, вы попробуйте встать на моё место. У меня были обязанности, выходящие за рамки отношений мать-дочь. Великие открытия, которые улучшили жизнь на этой планете, пришли от умов, редких как радий. Без них мы до сих пор ползали бы в грязи. И, к вашему сведению, уважаемый адвокат, спустя год после инцидента с этим мальчиком Дайан поблагодарила меня за моё вмешательство. Она поняла, что ошиблась, и сказала спасибо. Видите ли, Дайан понимала, что несёт ответственность за данный ей дар. И она не уходила от этого. И я думаю, если бы она была здесь сегодня, господин прокурор, она бы опровергла ваши безосновательные предположения, что она отказалась бы от блестящего будущего и покончила с собой только потому, что мама не подарила ей маленькую красную тележку.
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Mary Adler[распаковка подарка от Эвелин]Яблоко? Вау.
EvelynЭто Макбук, дорогая. Топовая модель с экраном Retina.
Фрэнк АдлерОтлично. Отлично. Потому что я и сам не знаю, что хотел сказать.
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Frank AdlerВ этой семье особые отношения с этими школами. И, по-моему, последнее, что этой девочке сейчас нужно — это подтверждение того, что она отличается. Поверьте, она и так это знает. Так что... я думаю, Мэри. Она должна быть здесь. Сегодняшний день — неудачный, нельзя бить людей. Но когда двенадцатилетняя задирает семилетнюю, а она отвечает ей? Ты понимаешь, как для меня важно, что она так сделала? Ты знаешь, как я горжусь ей? Ты не согласна?
Gloria DavisМистер Адлер, ваша дочь разбила молодому парню...
Frank AdlerЯ знаю. Нельзя бить людей. Это будет очень ясно. Я понимаю. Но, мисс Дэвис, если мы отделим наших лидеров... Если мы изолируем их от таких, как вы и я... то получим конгрессмена.
Roberta TaylorНе говори мне этого. Нет ничего, что ты скажешь, и что заставит меня чувствовать себя лучше, потому что у меня нет никакого права решать в этом, Фрэнк. Я не кровный родственник! Я не законный опекун! Я ничто! Просто женщина, которая живёт по соседству, чьё мнение ничего не значит, чьи чувства ничего не значат! Хотела бы я провести вечер с Мэри? Хотела бы я проводить с Мэри каждый вечер.
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Bonnie Stevenson[Бонни выходит из ванной в полотенце. Видит Мэри. Вздыхает]О! О боже!
Mary Adler[Постепенно улыбается]Доброе утро, мисс Стивенсон!
Frank AdlerТы собираешься забрать эту девчонку, утопить её в репетиторах и отдать в какой-то аналитический центр, где она будет всю жизнь рассуждать о нетривиальных нулях с толпой старых русских мужиков.
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Frank AdlerЯ не знаю, что хуже — спроектировать водяной насос, который течёт, или поставить его туда, куда ни один человек не доберётся. Как можно спроектировать что-то, что точно сломается? Надо быть либо хитрым, либо полным идиотом, да?
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EvelynЯ много думала о слове «компромисс». С одной стороны — хорошая сложная школа, с другой — приёмные родители. Они могут смотреть с ней сериалы, водить её в «Олив Гарден», учить говорить «неглядя». Единственное утешение — ей там лучше, чем было. Ну... Прощай, Фрэнк.
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EvelynЧеловек, для которого суровая жизнь — это оказаться слишком далеко от мороженого в Ритц-Карлтоне, теперь владеет 1000 акров травы и навоза. У него ковбойская шляпа, ковбойские сапоги и лошадь, которая не знает даже выездку. Судя по всему, кризис среднего возраста с задержкой запуска. Самое быстрое управление активами на западе. Человек, который расстрелял Либерти Мьючуал.