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Киноафиша Фильмы Одаренная Цитаты из фильма Одаренная

Цитаты из фильма Одаренная

Mary Adler Он хороший человек. Он хотел меня ещё до того, как я стала умной.
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Mary Adler Бог есть?
Frank Adler Не знаю.
Mary Adler Просто скажи.
Frank Adler Я бы сказал, если бы мог. Но я не знаю. Никто не знает.
Mary Adler Роберта знает.
Frank Adler Нет. У Роберты есть вера... И это очень важно. Но вера — это то, во что ты веришь и что чувствуешь. Не то, что знаешь.
Mary Adler А как насчёт Иисуса?
Frank Adler Обожаю этого парня. Делай, что он говорит.
Mary Adler Но он Бог?
Frank Adler Не знаю. У меня есть своё мнение. Но это только моё мнение, и я могу ошибаться. Так зачем мне портить твоё? Пользуйся головой. Но и не бойся верить в что-то.
Mary Adler Хм. Был один парень по телевизору, который сказал, что бога *нет*.
Frank Adler Единственное отличие атеистов по телевизору от Роберты в том, что Роберта любит тебя. Она пытается помочь. Знаешь что? Так или иначе, в конце мы все снова будем вместе. Ты же этого и хочешь, верно?
Mary Adler Да.
Frank Adler Ладно. Найди себе другую проблему, хорошо?
Mary Adler Хорошо.
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Фрэнк Адлер Диана очень четко сказала... что я должен опубликовать это только после её смерти.
Эвелин Она умерла шесть лет назад.
Фрэнк Адлер Она не о её смерти говорила.
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Фрэнк Адлер Мы это уже обсуждали до тошноты.
Мэри Адлер Что значит «до тошноты»?
Фрэнк Адлер О, ты не знаешь? Похоже, кому-то нужно в школу.
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Seymore Shankland Мэри, ты же знала, что задача неправильная, почему ты ничего не сказала?
Mary Adler Фрэнк говорит, что я не должна поправлять взрослых. Никому не нравится умник.
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Man [выходя из родильного отделения] Мальчик.
Grandfather [подпрыгивая] Вот это да!
Frank Adler [наблюдая] Точно так же было и с твоим рождением.
Mary Adler Вот так счастливы?
Frank Adler Вот так счастливы.
Mary Adler Кто вышел и всем рассказал?
Frank Adler Я.
Mary Adler Можно остаться на ещё одного?
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Frank Adler Сегодня будет весело. Ты познакомишься с ребятами, у которых сможешь занимать деньги всю оставшуюся жизнь.
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Mary Adler Есть ли Бог?
Frank Adler Не знаю.
Mary Adler Просто скажи мне.
Frank Adler Я бы сказал, если бы мог. Но не знаю. Никто не знает.
Mary Adler Роберта знает.
Frank Adler Нет. У Роберты есть вера. И это замечательно. Но вера — это то, что ты чувствуешь и во что веришь, а не то, что знаешь.
Mary Adler А как насчёт Иисуса?
Frank Adler Обожаю этого парня. Делай, что он говорит. Но знаешь что — так или иначе мы все в итоге снова вместе.
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Roberta Taylor И мне надо поверить, что ты знаешь, что делаешь? Ты даже белого адвоката найти не смогла.
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Frank Adler Она не такая, как все, но если Эйнштейн умеет ездить на велосипеде, значит, и она сможет.
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Frank Adler Мисс Дэвис, если мы отделим наших лидеров — если мы изолируем их от таких людей, как вы и я — вы получите "конгрессменов". Так что извините. Я бы с радостью принял ваше предложение, но Мэри остаётся. Если только вы её не выгоните.
Gloria Davis Это ошибка. Мы никогда не сможем воспитать этого ребёнка на том уровне, которого она достойна.
Frank Adler Ну...
[саркастично]
Frank Adler просто притупите её до обычного человека. Все останутся в выигрыше.
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Frank Adler Дай угадаю. Наша милая директорша, мисс Стейбл.
Evelyn Никогда не стоит переходить дорогу мелочным людям с небольшим авторитетом. Я же тебе это говорила.
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Bonnie Stevenson [в классе] Сможете сказать... сколько будет 57, умножить на 135?
[после нескольких секунд ожидания]
Bonnie Stevenson Ладно. Кто скажет, сколько будет четыре...
Mary Adler Семь тысяч шестьсот девяносто пять.
Bonnie Stevenson Не думаю, что у кого-то это получится.
Mary Adler Квадратный корень — 87,7 с копейками. А теперь — что значит ad nauseam?
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Evelyn [даёт показания в суде о матери Мэри] Дайан была не такой, как все. Она была необыкновенной. А у необыкновенных людей свои особые проблемы и потребности. Вы даже не представляете, какой потенциал в ней скрывался. Один на миллиард. И вы бы сказали: «Ладно, выбросим это, чтобы мальчик, который косит наш двор, смог завоевать девчонок». Но, может, прежде чем принимать такое решение, вы попробуйте встать на моё место. У меня были обязанности, выходящие за рамки отношений мать-дочь. Великие открытия, которые улучшили жизнь на этой планете, пришли от умов, редких как радий. Без них мы до сих пор ползали бы в грязи. И, к вашему сведению, уважаемый адвокат, спустя год после инцидента с этим мальчиком Дайан поблагодарила меня за моё вмешательство. Она поняла, что ошиблась, и сказала спасибо. Видите ли, Дайан понимала, что несёт ответственность за данный ей дар. И она не уходила от этого. И я думаю, если бы она была здесь сегодня, господин прокурор, она бы опровергла ваши безосновательные предположения, что она отказалась бы от блестящего будущего и покончила с собой только потому, что мама не подарила ей маленькую красную тележку.
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Mary Adler [распаковка подарка от Эвелин] Яблоко? Вау.
Evelyn Это Макбук, дорогая. Топовая модель с экраном Retina.
Frank Adler Эй, знаешь, у кого ещё есть экран Retina?
Mary Adler Фред!
Evelyn Мэри, я знаю, ты любишь математику. Так что там ты найдёшь редкую книгу Чарльза Циммера «Переходы в высшей алгебре».
Mary Adler Да. Обожаю эту книгу.
Evelyn Ты хочешь сказать, что уже прочитала её?
Mary Adler Да, я уже перешла к дифференциальным уравнениям.
Frank Adler Не забудь вести себя прилично. Поблагодари бабушку.
Mary Adler Спасибо, бабушка.
Evelyn Достаточно просто «бабушка» или «Эвелин». Там ещё много всего. Уверена, тебе будет очень интересно.
Frank Adler Да, но, к сожалению, сегодня учебный вечер, нужно делать домашку. Вот так сюрприз, да? Попрощайся с бабушкой или с Эвелин.
Mary Adler Спокойной ночи.
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Roberta Taylor Если кто попробует забрать этого малыша, я задушу тебя во сне.
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Mary Adler Ты водишь, как старушка.
Frank Adler Это Флорида, я в своей стихии.
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Mary Adler [во время сеанса у психолога] Моя лучшая подруга, кроме Фрэнка и Фреда, — Роберта, она живёт в паре домов отсюда.
Pat Golding Правда? Какая она?
Mary Adler Она милая и смешная. И я её обожаю.
Pat Golding Здорово. Роберта — единственная твоя ровесница?
Mary Adler Роберта не моего возраста. Ей около сорока, пятидесяти... тридцати с чем-то. Роберта — взрослая женщина? Люди моего возраста — скучные. Роберта — классная.
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Roberta Taylor Я так волнуюсь.
Frank Adler Давай, Роберта. Если начнёшь плакать, мне придётся делать вид, что плачу.
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Mary Adler Фрэнк!
Frank Adler Да?
Mary Adler Можно мне пианино?
Frank Adler Нет.
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[первые реплики]
Фрэнк Адлер [за дверью] Эй! Эй, давай. Пошли!
Мэри Адлер Нет!
Фрэнк Адлер Дай посмотреть.
Мэри Адлер Нельзя.
Фрэнк Адлер Давай, я тебе особенный завтрак приготовил.
Мэри Адлер Ты готовить не умеешь.
Фрэнк Адлер Эй, Мэри, открой.
[когда она появляется]
Фрэнк Адлер Ты выглядишь прекрасно.
Мэри Адлер Я похожа на героя из Диснея...
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Фрэнк Адлер Слушай, я...
Бонни Стивенсон Знаешь что? Я сейчас просто не могу разговаривать об этом.
Фрэнк Адлер Отлично. Отлично. Потому что я и сам не знаю, что хотел сказать.
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Frank Adler В этой семье особые отношения с этими школами. И, по-моему, последнее, что этой девочке сейчас нужно — это подтверждение того, что она отличается. Поверьте, она и так это знает. Так что... я думаю, Мэри. Она должна быть здесь. Сегодняшний день — неудачный, нельзя бить людей. Но когда двенадцатилетняя задирает семилетнюю, а она отвечает ей? Ты понимаешь, как для меня важно, что она так сделала? Ты знаешь, как я горжусь ей? Ты не согласна?
Gloria Davis Мистер Адлер, ваша дочь разбила молодому парню...
Frank Adler Я знаю. Нельзя бить людей. Это будет очень ясно. Я понимаю. Но, мисс Дэвис, если мы отделим наших лидеров... Если мы изолируем их от таких, как вы и я... то получим конгрессмена.
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Evelyn По-видимому, кризис среднего возраста.
Frank Adler Ему 70.
Evelyn Я знаю. Должно быть, сработало с задержкой или что-то в этом роде.
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Frank Adler Слушай, просто не волнуйся, хорошо?
Roberta Taylor Не говори мне этого. Нет ничего, что ты скажешь, и что заставит меня чувствовать себя лучше, потому что у меня нет никакого права решать в этом, Фрэнк. Я не кровный родственник! Я не законный опекун! Я ничто! Просто женщина, которая живёт по соседству, чьё мнение ничего не значит, чьи чувства ничего не значат! Хотела бы я провести вечер с Мэри? Хотела бы я проводить с Мэри каждый вечер.
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Bonnie Stevenson [Бонни выходит из ванной в полотенце. Видит Мэри. Вздыхает] О! О боже!
Mary Adler [Постепенно улыбается] Доброе утро, мисс Стивенсон!
[Как утренний ритуал в её первом классе]
Bonnie Stevenson [Снова вздыхает] Привет.
[Уходит, нервничая]
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Mary Adler Пожалуйста, Фрэнк. Почему ты меня бросаешь?
Frank Adler Потому что суд так решил. Ты же знаешь. Мы это миллион раз обсуждали... Мы это обсуждали.
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Evelyn Пока я ждала, таракан такого размера пытался утащить мою туфлю.
Frank Adler Да, он утащит туфлю.
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Frank Adler У её адвоката классный костюм.
Greg Cullen Расслабься, Фрэнк! Больше внимания уделяют конкурсу талантов.
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Mary Adler У двери стоит женщина.
Frank Adler Кто это?
Mary Adler Откуда мне знать? Мне семь.
Frank Adler Это твоя бабушка.
Mary Adler Ё#!%#!#!
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Frank Adler Ты собираешься забрать эту девчонку, утопить её в репетиторах и отдать в какой-то аналитический центр, где она будет всю жизнь рассуждать о нетривиальных нулях с толпой старых русских мужиков.
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Frank Adler Я не знаю, что хуже — спроектировать водяной насос, который течёт, или поставить его туда, куда ни один человек не доберётся. Как можно спроектировать что-то, что точно сломается? Надо быть либо хитрым, либо полным идиотом, да?
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Evelyn Я много думала о слове «компромисс». С одной стороны — хорошая сложная школа, с другой — приёмные родители. Они могут смотреть с ней сериалы, водить её в «Олив Гарден», учить говорить «неглядя». Единственное утешение — ей там лучше, чем было. Ну... Прощай, Фрэнк.
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Evelyn Человек, для которого суровая жизнь — это оказаться слишком далеко от мороженого в Ритц-Карлтоне, теперь владеет 1000 акров травы и навоза. У него ковбойская шляпа, ковбойские сапоги и лошадь, которая не знает даже выездку. Судя по всему, кризис среднего возраста с задержкой запуска. Самое быстрое управление активами на западе. Человек, который расстрелял Либерти Мьючуал.
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