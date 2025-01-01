[даёт показания в суде о матери Мэри]

Дайан была не такой, как все. Она была необыкновенной. А у необыкновенных людей свои особые проблемы и потребности. Вы даже не представляете, какой потенциал в ней скрывался. Один на миллиард. И вы бы сказали: «Ладно, выбросим это, чтобы мальчик, который косит наш двор, смог завоевать девчонок». Но, может, прежде чем принимать такое решение, вы попробуйте встать на моё место. У меня были обязанности, выходящие за рамки отношений мать-дочь. Великие открытия, которые улучшили жизнь на этой планете, пришли от умов, редких как радий. Без них мы до сих пор ползали бы в грязи. И, к вашему сведению, уважаемый адвокат, спустя год после инцидента с этим мальчиком Дайан поблагодарила меня за моё вмешательство. Она поняла, что ошиблась, и сказала спасибо. Видите ли, Дайан понимала, что несёт ответственность за данный ей дар. И она не уходила от этого. И я думаю, если бы она была здесь сегодня, господин прокурор, она бы опровергла ваши безосновательные предположения, что она отказалась бы от блестящего будущего и покончила с собой только потому, что мама не подарила ей маленькую красную тележку.