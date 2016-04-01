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Правдивая ложь Логотип компании Bad Robot, выпустившей фильм «Кловерфилд, 10» Как только на экране появляется заставка Bad Robot Productions, сразу ясно, что тебя ждёт полное погружение в некую таинственность, которая не покинет помещение до самого финала. Создатель компании Джей Джей Абрамс у публики вызывает самые противоречивые эмоции. Кто-то посылает в его адрес проклятия за якобы извращение над любимыми космическими сагами детства, а для кого-то его имя в титрах заведомо…