Правдивая ложь Логотип компании Bad Robot, выпустившей фильм «Кловерфилд, 10» Как только на экране появляется заставка Bad Robot Productions, сразу ясно, что тебя ждёт полное погружение в некую таинственность, которая не покинет помещение до самого финала. Создатель компании Джей Джей Абрамс у публики вызывает самые противоречивые эмоции. Кто-то посылает в его адрес проклятия за якобы извращение над любимыми космическими сагами детства, а для кого-то его имя в титрах заведомо…
Из минусов - крайне неприятная рожа хозяина бункера на которую приходится любоваться изрядную часть времени. В качестве компенсации - милое лицо главной героини.
Вообщем, не пожалел что сходил, а если кому-то хочется экшена то лучше сходить на Бэтмена и Супермена, там его наверное побольше.
8/10
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