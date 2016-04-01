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Кловерфилд, 10 Кловерфилд, 10
Киноафиша Фильмы Кловерфилд, 10 Отзывы о фильме «Кловерфилд, 10»
10 Cloverfield Lane Кловерфилд, 10 2016 / США
6.9 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Кловерфилд, 10»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Правдивая ложь Логотип компании Bad Robot, выпустившей фильм «Кловерфилд, 10» Как только на экране появляется заставка Bad Robot Productions, сразу ясно, что тебя ждёт полное погружение в некую таинственность, которая не покинет помещение до самого финала. Создатель компании Джей Джей Абрамс у публики вызывает самые противоречивые эмоции. Кто-то посылает в его адрес проклятия за якобы извращение над любимыми космическими сагами детства, а для кого-то его имя в титрах заведомо…

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Игорь362 1 апреля 2016, 09:06
Сходил в кино , заплатил 220 руб , жалею . Хуже фильма я не видел никогда . Жуткая задумка , лиц присутствующих в фильме , всего 4 на всем протяжении (1 человек появиться только на 1 минуту) . О чем думал продюсер , когда снимал такой вялый фильм !? Никакого страха я не испытал , а лишь увидел "чокнутого психа" , не советую ходить . Если очень хочеться , дождитесь пока выйдет в инете и то не советую смотреть , полное Ггггггггг.....
1 апреля 2016, 09:06 Ответить
Stranger 2 апреля 2016, 01:13
Хороший фильм, немного затянут посередине и не такой захватывающий как Монстро но интересен как психологический триллер с двумя загадками одновременно - что задумал хозяин бункера и что на самом деле происходит за его пределами? Радует редкий в последнее время реализм происходящего.

Из минусов - крайне неприятная рожа хозяина бункера на которую приходится любоваться изрядную часть времени. В качестве компенсации - милое лицо главной героини.

Вообщем, не пожалел что сходил, а если кому-то хочется экшена то лучше сходить на Бэтмена и Супермена, там его наверное побольше.

8/10
2 апреля 2016, 01:13 Ответить
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