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Дэн Трахтенберг
Дэн Трахтенберг
Dan Trachtenberg
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Дэн Трахтенберг
Dan Trachtenberg
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Дата рождения
11 мая 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
Филадельфия, Пенсильвания, США
Биография Дэна Трахтенберга
Родился 11 мая 1981 года. Филадельфия, Пенсильвания, США.
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Фильмография Дэна Трахтенберга
Добыча
драма, ужасы, фантастика
2022, США
0.0
Кловерфилд, 10
триллер, ужасы
2016, США
6.0
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