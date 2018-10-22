Побег с Фионой, 2018

Фиона – цирковая слониха, которая из-за возраста больше не может выполнять трюки. В ночь накануне запланированной эвтаназии 14-летняя дочь владелицы цирка, юная подруга Фионы по имени Дон, уводит слониху из цирка. Девочка ставит себе непременную цель – довести Фиону до безопасного слоновьего заповедника. Однако между ними лежит двести километров леса, бурные речные потоки и двое браконьеров, которые ни перед чем не остановятся ради новой пары бивней.