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Побег с Фионой Побег с Фионой
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Saving Flora

Побег с Фионой, 2018

2018 / США
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фиона – цирковая слониха, которая из-за возраста больше не может выполнять трюки. В ночь накануне запланированной эвтаназии 14-летняя дочь владелицы цирка, юная подруга Фионы по имени Дон, уводит слониху из цирка. Девочка ставит себе непременную цель – довести Фиону до безопасного слоновьего заповедника. Однако между ними лежит двести километров леса, бурные речные потоки и двое браконьеров, которые ни перед чем не остановятся ради новой пары бивней. 

  • Это дебютный фильм режиссера и сценариста Майкла Тэйлора, в прошлом работавшего рекламным агентом. Тэйлора давно преследовало желание снять семейный фильм, а позже он понял, что нет образа более привлекательного визуально, чем огромный слон и маленький ребенок.
  • Перед съемками создатели проводили много времени с бывшими владельцами и артистами цирка, а также с самой Флорой. Первоначально фильм не должен был рассказывать о цирковой жизни, но после этих встреч и светлых воспоминаний всех деятелей цирка Тэйлор понял, что обязан добавить это в картину.
  • Съемки фильма длились всего 21 день, что очень мало, особенно с учетом того, что герои постоянно передвигаются. К счастью, создателям удалось найти огромное ранчо, на территории которого они смогли создать практически все необходимые для фильма фактуры.

В свое время слониха Фиона могла исполнять незабываемые трюки, чем восторгала публику. Когда она постарела, ее хозяин решил от нее избавиться. Однако его четырнадцатилетняя дочь сбегает вместе с животным и отправляется с ним в незабываемое путешествие…

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 14 июня 2019
Премьера в мире 22 октября 2018
Возраст 16+
Режиссер
Марк Друри Тейлор
В ролях
Дэвид Аркетт
Дэвид Аркетт
Леонор Варела
Леонор Варела
Гален Ховард
Том Арнольд
Том Арнольд
Дженна Ортега
Дженна Ортега
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Побег с Фионой 2 постера
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Побег с Фионой смотреть онлайн

Побег с Фионой
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