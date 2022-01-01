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Белль и Себастьян Белль и Себастьян
Киноафиша Фильмы Белль и Себастьян Музыка из фильма «Белль и Себастьян» (2013)
Belle et Sébastien Белль и Себастьян 2013 / Франция
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Музыка из фильма «Белль и Себастьян» (2013)

Вся информация о фильме
Belle et Sébastien (Bande originale du film)
Belle et Sébastien (Bande originale du film) 24 композиции. ZAZ, Armand Amar, Sarah Nemtanu, Armand Amar, Fabien Cali, Armand Amar, Henri Tournier, Armand Amar, Armand Amar, Grégoire Korniluk, Armand Amar, Mathieu Coupat, Armand Amar, Alban Sautour, Armand Amar, Guillaume Begni, Armand Amar, Guillaume Begni, ZAZ, Armand Amar, Julien Carton, Armand Amar, Jean-Paul Minali-Bella, Armand Amar, Suizan Lagrost, Félix Bossuet
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Belle (Extrait de la BOF "Belle et Sébastien") ZAZ / Daniel White 2:55
2 Ouverture Armand Amar, Sarah Nemtanu / Armand Amar 1:42
3 La falaise Armand Amar, Fabien Cali / Fabien Cali 2:10
4 Belle et Sébastien Armand Amar, Henri Tournier / Armand Amar 1:53
5 La montre boussole Armand Amar 1:29
6 Guillaume Armand Amar 1:06
7 A la recherche de Belle Armand Amar, Grégoire Korniluk / Armand Amar 1:20
8 La rencontre Armand Amar 1:02
9 Complices Armand Amar, Mathieu Coupat / Armand Amar 2:00
10 Le génépi Armand Amar, Alban Sautour / Armand Amar 1:41
11 Belle attaque Armand Amar 1:05
12 Le mensonge Armand Amar 1:13
13 La battue Armand Amar, Guillaume Begni / Armand Amar 5:39
14 L'oiseau / Sébastien et Esther Armand Amar, Guillaume Begni, ZAZ / Eric Demarsan 3:14
15 Angélina Armand Amar, Julien Carton / Armand Amar 1:00
16 L'hiver Armand Amar, Sarah Nemtanu / Armand Amar 1:21
17 Les loups Armand Amar, Grégoire Korniluk / Armand Amar 1:14
18 L'avalanche Armand Amar, Henri Tournier / Armand Amar 1:22
19 La poursuite Armand Amar 3:02
20 Belle blessée Armand Amar, Jean-Paul Minali-Bella / Armand Amar 2:34
21 Le pont de glace Armand Amar, Grégoire Korniluk / Armand Amar 3:06
22 Arrivée au col Armand Amar, Suizan Lagrost / Armand Amar 2:00
23 L'Amérique Armand Amar, Grégoire Korniluk / Armand Amar 1:27
24 Belle Félix Bossuet / Daniel White 2:00
Доступен список песен из фильма «Белль и Себастьян» (2013) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Белль и Себастьян» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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