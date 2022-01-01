|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Belle (Extrait de la BOF "Belle et Sébastien")
|ZAZ / Daniel White
|2:55
|2
|Ouverture
|Armand Amar, Sarah Nemtanu / Armand Amar
|1:42
|3
|La falaise
|Armand Amar, Fabien Cali / Fabien Cali
|2:10
|4
|Belle et Sébastien
|Armand Amar, Henri Tournier / Armand Amar
|1:53
|5
|La montre boussole
|Armand Amar
|1:29
|6
|Guillaume
|Armand Amar
|1:06
|7
|A la recherche de Belle
|Armand Amar, Grégoire Korniluk / Armand Amar
|1:20
|8
|La rencontre
|Armand Amar
|1:02
|9
|Complices
|Armand Amar, Mathieu Coupat / Armand Amar
|2:00
|10
|Le génépi
|Armand Amar, Alban Sautour / Armand Amar
|1:41
|11
|Belle attaque
|Armand Amar
|1:05
|12
|Le mensonge
|Armand Amar
|1:13
|13
|La battue
|Armand Amar, Guillaume Begni / Armand Amar
|5:39
|14
|L'oiseau / Sébastien et Esther
|Armand Amar, Guillaume Begni, ZAZ / Eric Demarsan
|3:14
|15
|Angélina
|Armand Amar, Julien Carton / Armand Amar
|1:00
|16
|L'hiver
|Armand Amar, Sarah Nemtanu / Armand Amar
|1:21
|17
|Les loups
|Armand Amar, Grégoire Korniluk / Armand Amar
|1:14
|18
|L'avalanche
|Armand Amar, Henri Tournier / Armand Amar
|1:22
|19
|La poursuite
|Armand Amar
|3:02
|20
|Belle blessée
|Armand Amar, Jean-Paul Minali-Bella / Armand Amar
|2:34
|21
|Le pont de glace
|Armand Amar, Grégoire Korniluk / Armand Amar
|3:06
|22
|Arrivée au col
|Armand Amar, Suizan Lagrost / Armand Amar
|2:00
|23
|L'Amérique
|Armand Amar, Grégoire Korniluk / Armand Amar
|1:27
|24
|Belle
|Félix Bossuet / Daniel White
|2:00