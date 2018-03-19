«Белль и Себастьян»: Рецензия Киноафиши

Следуй за белой собакой

Самый логичный вопрос, который может задать зритель: что в российском прокате 2018 года делает французский фильм года 2013? И проблема «Белль и Себастьян» в том, что ответ на этот вопрос скрывается в самой картине. То есть не посмотришь - не поймёшь. Нет никакого весомого внешнего аргумента, чтобы вы надели ботинки и отправились в кино: ни шумной славы на родине, ни фестивальной судьбы. Только огромная красивая белая собака на добрую треть постера. Которая обещает зрителям в лучшем случае милую и сладкую, как французский ванильный крем, историю про маленького мальчика и его четвероногого друга, а в худшем эмоциональную пытку в духе «Хатико».

Кадр из фильма «Белль и Себастьян»

На деле же перед нами продукт редкой породы - детское серьёзное кино. Кто бы мог подумать, что этот жанр ещё жив? Это не «Белый Бим Чёрное Ухо». Это скорее метис «Белого Клыка» и «Лэсси». Фильм, который способен тронуть за живое и чему-то научить, но исключительно пока вы сами пребываете в нежном возрасте и с распахнутой душой. Взрослому зрителю эта картина покажется слишком беззубой или наоборот безрассудной. А наученный горьким опытом просмотров других картин о детях и войне, он будет за каждым кадром искать трагедию куда большую, чем хочет показать режиссёр «Белль и Себастьян» Николя Ванье.

Кадр из фильма «Белль и Себастьян»

А ведь он наоборот не нагнетает, а поёт оду детству. В котором всё кажется чуть проще и оттого получается чуть больше. Себастьян - сирота, но его тоска по неведомой маме не мешает принимать радость жизни. Его деревня оккупирована немцами, а местные жители устроили облаву на озверевшего пса, который якобы режет овец. Но первая же встреча мальчика и пиренейской горной собаки гарантирует зрителям покой за их взаимоотношения. И можно лишь делать ставки, какие подвиги они вместе совершат, чтобы смыть с четвероногого изгнанника клеймо зверюги. Хотя само место действия, французские Альпы, недвусмысленно намекает на все будущие события фильма.

Кадр из фильма «Белль и Себастьян»

Разумеется, здесь важна война. Николя Ванье, который взялся снять полнометражный фильм на основе повестей и сериала конца 70-х гг, осознанно перенёс действие в этот сложнейший для всей Европы период. Во-первых, так получается гораздо эмоциональнее и трогательнее. А во-вторых, этот период оправдывает и обостряет все поступки персонажей. В конце концов у Франции есть Гаврош, порожденный войной (пусть и внутренней). И грех было бы лишний раз не призвать его дух на помощь при создании нового образцово-отважного героя для всех французских детишек.

Кадр из фильма «Белль и Себастьян»

Феликс Боссюе, в отличие от многих детей-актёров, как будто лишён раздражающего начала. Можно было бы сказать, что он как будто вообще не играет, но это будет уже преувеличением. Его неловкость и бескомпромиссность, любопытство и непосредственность - все эти черты Себастьяна как будто позаимствованы у самого артиста. Он ребёнок в самом положительном смысле этого слова. Отрицательная черта - он практически не запоминается. Его внешность настолько типичная, что рядом с великолепной белоснежной собакой и харизматичным Чеки Карио, который играет его опекуна Сезара, черты лица мальчика как будто размываются. Хотя и это тоже плюс: очевиден антиголливудский подход, где ребёнка подбирают с перспективой, по принципу «чтобы врезался в память с первой роли».

Кадр из фильма «Белль и Себастьян»

Мягко и без ненужной отвлекающей жестокости режиссёр обходится с военным фоном. Есть безапелляционные приказы, но нет обещанных санкций за их невыполнение. Есть красивая француженка и властный немецкий офицер, но нет страха, что в один момент картинка уйдёт в трагическое затемнение. Это не выглядит, как недосказанность. Это выглядит как детская редакция взрослых событий. И ещё немного «Белль и Себастьян» смотрится как реклама французских Альп. Уж слишком они красивы и безмятежны здесь. И невольно задумываешься: если в 2013 году режиссёр смог найти такие пейзажи, какими они были 75 лет назад?

Вероника Скурихина

В российском прокате с 5 апреля 2018 г

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