«Белль и Себастьян»: Рецензия Киноафиши
Самый логичный вопрос, который может задать зритель: что в российском прокате 2018 года делает французский фильм года 2013? И проблема «Белль и Себастьян» в том, что ответ на этот вопрос скрывается в самой картине. То есть не посмотришь - не поймёшь. Нет никакого весомого внешнего аргумента, чтобы вы надели ботинки и отправились в кино: ни шумной славы на родине, ни фестивальной судьбы. Только огромная красивая белая собака на добрую треть постера. Которая обещает зрителям в лучшем случае милую и сладкую, как французский ванильный крем, историю про маленького мальчика и его четвероногого друга, а в худшем эмоциональную пытку в духе «Хатико».
На деле же перед нами продукт редкой породы - детское серьёзное кино. Кто бы мог подумать, что этот жанр ещё жив? Это не «Белый Бим Чёрное Ухо». Это скорее метис «Белого Клыка» и «Лэсси». Фильм, который способен тронуть за живое и чему-то научить, но исключительно пока вы сами пребываете в нежном возрасте и с распахнутой душой. Взрослому зрителю эта картина покажется слишком беззубой или наоборот безрассудной. А наученный горьким опытом просмотров других картин о детях и войне, он будет за каждым кадром искать трагедию куда большую, чем хочет показать режиссёр «Белль и Себастьян» Николя Ванье.
А ведь он наоборот не нагнетает, а поёт оду детству. В котором всё кажется чуть проще и оттого получается чуть больше. Себастьян - сирота, но его тоска по неведомой маме не мешает принимать радость жизни. Его деревня оккупирована немцами, а местные жители устроили облаву на озверевшего пса, который якобы режет овец. Но первая же встреча мальчика и пиренейской горной собаки гарантирует зрителям покой за их взаимоотношения. И можно лишь делать ставки, какие подвиги они вместе совершат, чтобы смыть с четвероногого изгнанника клеймо зверюги. Хотя само место действия, французские Альпы, недвусмысленно намекает на все будущие события фильма.
Разумеется, здесь важна война. Николя Ванье, который взялся снять полнометражный фильм на основе повестей и сериала конца 70-х гг, осознанно перенёс действие в этот сложнейший для всей Европы период. Во-первых, так получается гораздо эмоциональнее и трогательнее. А во-вторых, этот период оправдывает и обостряет все поступки персонажей. В конце концов у Франции есть Гаврош, порожденный войной (пусть и внутренней). И грех было бы лишний раз не призвать его дух на помощь при создании нового образцово-отважного героя для всех французских детишек.
Феликс Боссюе, в отличие от многих детей-актёров, как будто лишён раздражающего начала. Можно было бы сказать, что он как будто вообще не играет, но это будет уже преувеличением. Его неловкость и бескомпромиссность, любопытство и непосредственность - все эти черты Себастьяна как будто позаимствованы у самого артиста. Он ребёнок в самом положительном смысле этого слова. Отрицательная черта - он практически не запоминается. Его внешность настолько типичная, что рядом с великолепной белоснежной собакой и харизматичным Чеки Карио, который играет его опекуна Сезара, черты лица мальчика как будто размываются. Хотя и это тоже плюс: очевиден антиголливудский подход, где ребёнка подбирают с перспективой, по принципу «чтобы врезался в память с первой роли».
Мягко и без ненужной отвлекающей жестокости режиссёр обходится с военным фоном. Есть безапелляционные приказы, но нет обещанных санкций за их невыполнение. Есть красивая француженка и властный немецкий офицер, но нет страха, что в один момент картинка уйдёт в трагическое затемнение. Это не выглядит, как недосказанность. Это выглядит как детская редакция взрослых событий. И ещё немного «Белль и Себастьян» смотрится как реклама французских Альп. Уж слишком они красивы и безмятежны здесь. И невольно задумываешься: если в 2013 году режиссёр смог найти такие пейзажи, какими они были 75 лет назад?
Вероника Скурихина
В российском прокате с 5 апреля 2018 г
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